Nieuwe tijden breken aan voor lelijk-monumentale Klokkenhof

De Klokkenhof met onderin het Belfort Hotel. Beeld Marc Driessen

Het flatgebouw telt veertien etages en is ongeveer 45 meter hoog. De gemeente en woningbelegger Vesteda willen groot onderhoud voor de 144 sociale huurwoningen. Ook is er het plan om 124 nieuwe middenhuurwoningen toe te voegen aan het complex.

Vesteda is eigenaar en verhuurder. Het complex aan het Surinameplein uit 1962 bestaat uit laagbouw met op het moment 24 woningen en hoogbouw: het flatgebouw met 144 appartementen en een hotel dat in 2016 te boek stond als dramatisch slecht. In 2020 wees het stadsbestuur de hoogbouw met de aanpalende voormalige leeszaal aan als gemeentelijk monument, wegens de karakteristieke kenmerken uit de wederopbouwperiode. Liefhebbers treffen er onder meer een tegelmozaïek aan en een carillon, waar de naam aan is ontleend.

Middenhuur toevoegen

De gemeente Amsterdam en Vesteda zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de renovatie en herontwikkeling van De Klokkenhof en de naastgelegen gebouwen. Volgens voorzitter Sebastiaan Capel van stadsdeel Zuid is het met name van belang dat er een flinke hoeveelheid middenhuurwoningen aan de stad wordt toegevoegd. “Door de monumentale status van de hoogbouw is het een ingewikkelde herontwikkeling. Nu ligt er een mooie basis voor een plan met behoud van het monument en tegelijkertijd meer en betere woningen te realiseren.”

Chief investment officer Pieter Knauff van Vesteda stelt dat de hoogbouw als monument in ere wordt hersteld. Wanneer de plannen worden vastgesteld en uitgevoerd, zal de gemeente de openbare ruimte rond De Klokkenhof en het Surinameplein opnieuw inrichten. De komende maanden werkt Vesteda aan het opstellen van een herontwikkelingsplan.