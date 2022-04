Nieuwe tijdelijke opvang vluchtelingen op Marineterrein

Vluchtelingen uit Aghanistan komen eind vorig jaar aan op het Marineterrein. Beeld ANP

Het is niet de eerste keer dat het Marineterrein plek biedt aan vluchtelingen. Aan het einde van vorig jaar kregen evacués uit Afghanistan er al onderdak. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de opvang.

Afgelopen week heeft de gemeente Amsterdam 180 vluchtelingen opgevangen in een hotel aan de De Boelelaan in Zuid. Voor deze vluchtelingen was geen ruimte meer in het Groningse Ter Apel.

“De stad Amsterdam zal zich altijd bekommeren om het lot van vluchtelingen,” zegt Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken en Vluchtelingen. “Omdat de druk op de opvanglocaties van het COA nog steeds hoog is hebben we de afgelopen week snel een tijdelijke plek moeten vinden voor deze groep. Tegelijk is het zaak om met het rijk en alle gemeenten in het land te kijken hoe we het gebrek aan opvanglocaties gezamenlijk en structureel kunnen aanpakken.”

In Amsterdam worden op verschillende locates vluchtelingen opgevangen. Zo zijn 900 vluchtelingen opgevangen in het A&O hostel in Zuidoost en zitten 90 statushouders in een Stayokay hostel in het centrum van de stad. Ook zijn 1.640 plekken gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne.