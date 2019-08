‘Nieuwe terminal Schiphol blijft nog jaren een bouwput’

In dit document staat een planning waarin de terminal in de herfst van 2025 opgeleverd gaat worden. Vervolgens is het gebruikelijk dat nog een aantal weken of maanden worden gereserveerd waarin de systemen getest moeten worden. Gevolg is vermoedelijk dat de terminal op zijn vroegst in 2026 in gebruik genomen gaat worden.

Tot nu toe werd gerekend op 2023. Schiphol gaat tegenover De Telegraaf niet in op de planning voor de aannemers. “In 2020 ronden we de aanbesteding van de bouw van de nieuwe terminal af. Daarna buigen we ons over de nieuwe planning.”