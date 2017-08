Nieuwe studenten UvA krijgen les in een tent

De aankomende rechtenstudenten zouden in gebouw-A van het Roeterseilandcomplex les krijgen, maar de werkzaamheden van het gebouw zijn nog niet gereed in september.



De tent dient als tijdelijke optie. Er is elektriciteit, maar of er ook verwarming is, is onduidelijk. Ook is niet bekend tot wanneer de studenten college krijgen in de tent. Het zal geen kwestie van maanden zijn, zegt de omgevingsmanager.



Veel aanmeldingen

Een andere reden voor deze noodoplossing is de explosieve groei van het aantal studenten voor het studiejaar 2017-2018. Daardoor zijn de universiteitsgebouwen vol.



Vooral de aanmeldingen van internationale studenten stegen explosief, met wel 220 procent. In totaal kwamen er vijtig procent meer aanmeldingen van nieuwe studenten, waarmee de teller op bijna 15.000 komt. Het grote aantal buitenlandse studenten is onder meer toe te schrijven aan het feit dat de UvA meer Engelstalige bachelorstudies aanbiedt.



Vreemd verhaal

Studentunie Asva vindt het 'bizar' dat er een tent wordt opgetrokken. "Beter een tent dan niet genoeg onderwijslocaties, maar het is een vreemd verhaal," zegt voorzitter Henriëtte Hoogervorst. "Studenten moeten zich goed kunnen concentreren, dus laat het een goede tent zijn."



Hoogervorst: "Het voorval rakelt wel herinneringen uit het verleden op. Een UvA-student zegt net: 'Ik studeer al vier jaar in een bouwplaats en wil eindelijk gewoon een normale sfeer op de campus'."



De fietsen die voorheen op de pontons tussen café Crea en de universiteitsgebouwen stonden, worden in een nieuwe fietskelder geplaatst.