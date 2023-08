Nieuwe studenten hard op zoek naar woonruimte: ‘Als je meer dan 1000 euro per maand kan besteden, zijn er wel opties’

Op de informatiemarkt bij de Vrije Universiteit kunnen studenten een woonstudio winnen. Beeld Jakob van Vliet

De zon brandt woensdag fel op het terrein van de Vrije Universiteit (VU), waar honderden jongeren rondlopen op de informatiemarkt voor nieuwe studenten. Er staan tientallen kraampjes, elk uitgerust met stickers, flesjes of tasjes om de aankomende studenten te verleiden even te blijven staan. De langste rij staat bij het stalletje van woonvereniging Student Experience: daar kun je door aan een rad van fortuin te draaien een woonstudio winnen. Voor de aanwezigen klinkt dat haast te mooi om waar te zijn; woonplekken in Amsterdam zijn bijzonder schaars.

Hoeveel nieuwe studenten Amsterdam dit jaar verwelkomt is nog onbekend; vorig jaar waren het er bij de VU, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam samen meer dan dertigduizend. Al jaren is er een toenemend tekort aan huisvesting voor al deze studenten. Vorig jaar was er volgens het Kenniscentrum Studentenhuisvesting een landelijk tekort van ruim 26.000 woningen. Uit een rondvraag onder studenten op de VU-informatiemarkt blijkt dat ook dit jaar het vinden van een kamer hen moeilijk afgaat.

Boris Aerts (18) en Johann Stein (20) zitten samen aan een tafel en gaan aankomend jaar aardwetenschappen studeren. Aerts woont bij zijn ouders in Amsterdam, en wil voorlopig nog niet uit huis. “Ik zit nog wel even goed bij mijn ouders. Het is duur om uit huis te gaan, en moeilijk om een kamer te vinden. Volgend jaar wil ik wel uit huis. Maar ja, het zal niet makkelijk gaan.”

Anderhalf uur treinen

Stein woont een stukje verder weg: in Kranenburg, net over de grens in Duitsland. “Het is anderhalf uur met de trein,” vertelt hij. “Ik wil heel graag een kamer, maar tot nu toe is het een drama. Ik heb nog geen gratis ov-kaart, dus als ik moet hospiteren, betaal ik 40 euro om op en neer te reizen.” Gaat hij elke dag op en neer als het collegejaar gaat beginnen? “Het zal wel moeten,” zucht hij. “Daar baal ik wel echt van. Misschien dat ik de ochtendcolleges weleens ga skippen. Anders moet ik echt heel vroeg op.”

De kamers die Stein ziet, zijn vaak duur. “Als je meer dan duizend euro per maand kan besteden, zijn er wel opties. Als ze wat goedkoper zijn, zijn ze meestal heel klein. Ik ga geen 800 euro betalen voor een kamer van 10 vierkante meter.”

Jasmijn Visser en Roos van den Doel (beiden 19) zitten op de trap en genieten van de zon. De twee kennen elkaar van de middelbare school in Den Haag, en gaan biomedische wetenschappen studeren. Allebei hebben ze al een kamer.

“Ik ga onderhuren bij een vriendin van me,” vertelt Van den Doel. “Daar heb ik ontzettend geluk mee gehad. Zij heeft een huis gekocht, en ze wist dat ik een kamer zocht” Maar ook zij kennen de horrorverhalen. “De begeleider van mijn introgroepje komt uit Noorwegen en was het eerste halfjaar dat ze hier woonde praktisch dakloos,” vertelt Visser. “Die heeft op allerlei banken gecrasht. Ik vind het echt lullig dat er voor internationale studenten niet meer wordt gedaan vanuit de overheid.”

1200 euro

Voor internationale studenten is het vaak nóg moeilijker om een kamer te vinden omdat ze hier nog geen netwerk hebben. Vorig jaar waarschuwden de universiteiten hen al om niet naar Amsterdam te komen als ze geen kamer hadden. In de schaduw op het terrein van de VU staan twee buitenlandse studenten die het wel gelukt is. Emer Dekr (19) komt uit Turkije en staat naast Stanford Chen (18) uit Taiwan, die net als hij International Business Administration gaat studeren.

“Ik heb via de VU een studio gekregen,” vertelt Dekr. “Daar ben ik heel erg blij mee. Het lange wachten tot ik antwoord kreeg van de VU was niet fijn; ik heb vijf maanden in onzekerheid gezeten.” Voordat hij wist dat hij via de VU een studio kreeg, heeft hij ook zelf gezocht. “Maar dat was echt onmogelijk. Er is gewoon geen plek.”

Chen betaalt de hoofdprijs voor zijn studio: 1200 euro. “Ik heb via Student Experience een woning gevonden,” vertelt hij. “Het is duur ja, maar het moet maar. Ik ben al heel blij dat ik een kamer heb kunnen vinden, want het zag er best wanhopig uit. Een vriend van mij wilde hier ook studeren, maar die heeft geen woning kunnen vinden en heeft zich dus uitgeschreven.”