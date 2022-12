Nieuwe stroomstations kunnen gezondheidsrisico’s geven

In de loop van volgend jaar komt het stadsbestuur met een plan voor de in totaal 29 nieuwe elektriciteitsstations in Amsterdam. Beeld ANP/Caki Media

Bij in totaal negen nieuwe of uit te breiden elektriciteitsstations in Amsterdam liggen woningen zo dichtbij dat rekening gehouden moet worden met al te krachtige elektromagnetische velden. Daarbij gaat het behalve op Uilenburg ook om de elektriciteitsstations Hoogte Kadijk, Marnixstraat, Rhijnspoor, Papaverweg, Vliegenbos, Schipluidenlaan, Slotermeer en Bijlmer-Oost.

Dat schrijven de wethouders Zita Pels (Duurzaamheid), Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) en Shula Rijxman (Zorg) in een brief aan de gemeenteraad. De wethouders reageren met de brief op de zorgen van bewoners van Uilenburg. Eerder dit najaar kwamen zij met een petitie tegen de plannen om een nieuw, uitgebreid elektriciteitsstation te bouwen op de plek van een bestaand station. Hier komt eerder bovendien al een tijdelijk stroomstation langs de Uilenburgergracht.

Langdurige blootstelling

De bewoners werden bezorgd toen ze lazen over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden. Rond hoogspanningslijnen zijn aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan een magneetveld van meer dan 0,4 microtesla een verhoogde kans geeft op leukemie, bij kinderen vooral. Rond hoogspanningslijnen is daarom het beleid om te voorkomen dat omwonenden hieraan worden blootgesteld en de Gezondheidsraad heeft geadviseerd om dit voorzorgsbeleid uit te breiden naar elektriciteitsstations.

In de loop van volgend jaar komt het stadsbestuur met een plan voor de in totaal 29 nieuwe elektriciteitsstations in Amsterdam. Op Uilenburg lopen de gemeente en netbeheerder Liander daar alvast op vooruit. Hier liggen hartje binnenstad ongeveer dertig woningen binnen een afstand van 25 meter van het nieuwe station. Scholen of kinderdagverblijven liggen verder weg, zodat daar geen gezondheidsproblemen worden verwacht. Ook rond het tijdelijke station liggen geen woningen dichterbij dan 25 meter.

Klaar in 2029

Afgesproken is dat wordt geprobeerd om het uiteindelijke station dat in 2029 klaar moet zijn zo in te richten dat de magneetvelden zo min mogelijk omwonenden raken. Toch wordt nu al verwacht dat het elektromagnetisch veld in ongeveer twintig woningen boven de 0,4 microtesla uitkomt.

Met gezondheidsdeskundigen van de GGD gaat de gemeente met deze bewoners in gesprek om te kijken of de woning zo kan worden aangepast dat de risico’s wel binnen de perken blijven. Dat is eerder op Uilenburg ook gelukt, schrijven de wethouders, toen het bestaande elektriciteitsstation in een deel van één woning een magneetveld van boven de 0,4 microtesla veroorzaakte. Als de bewoners de gezondheidsrisico’s dan nog steeds onaanvaardbaar vinden, krijgen ze een verhuisregeling aangeboden, waarbij samen elders in Amsterdam een vergelijkbare woning wordt gezocht.

Initiatiefnemer van de petitie Nathalie Ji Yun Kranenburg reageert met een dubbel gevoel op de brief van de wethouders. “Ik ben blij dat eindelijk serieus wordt ingegaan op onze zorgen.”

Tegelijk knaagt het dat zo beslist wordt gesteld dat het elektriciteitsstation broodnodig is. “Ik heb het idee dat de gezondheid op de tweede plek komt en verplaatsing van het station uit deze oude, dichtbevolkte buurt wel heel snel van tafel wordt geveegd. Ik blijf het gevoel houden dat Liander kan doen wat het wil.”

De wethouders hebben begrip voor de zorgen van de omwonenden op Uilenburg, schrijven ze. ‘Niemand wil kinderen onnodig blootstellen aan gezondheidsrisico’s ten gevolge van elektromagnetische velden. Zelfs al zijn deze risico’s in dit geval zeer klein, en is er tot op heden nooit een oorzakelijk verband aangetoond.’

Belangrijk knooppunt

Tegelijk wordt de nieuwbouw van het elektriciteitsstation noodzakelijk genoemd. Uilenburg is een belangrijk knooppunt voor het stroomnet aan de oostkant van de binnenstad waar snel extra capaciteit nodig is voor de verduurzaming van woningen en voor de laadpalen van elektrische auto’s. Een van de transformatoren is kapot en kan niet worden vervangen. Het station verplaatsen is geen optie, volgens het stadsbestuur, omdat dan veertig stroomleidingen uitgegraven en verlegd moeten worden.

De situatie op Uilenburg is daarmee karakteristiek voor tientallen andere plekken in de stad waar nieuwe elektriciteitsstations gepland staan. In totaal werken Liander en Tennet aan 29 nieuwe stations. In 2050 moet het elektriciteitsnet drie tot vier keer zoveel vermogen kunnen verwerken en nu al loopt het net in grote delen van de stad tegen zijn grenzen op. De groei van Amsterdam en de bouw van tienduizenden woningen spelen een rol, maar ook de overgang op duurzame energie waarbij behalve het verkeer ook de verwarming van veel woningen elektrisch wordt als ze van het gas worden gehaald.

“De gezondheidsrisico’s voor bewoners en hun kinderen moeten leidend zijn. Liever voorkomen dan genezen,” zegt PvdA-raadslid Farley Asruf, die eerder vragen had gesteld aan het stadsbestuur over de plannen op Uilenburg. “Verder moeten bewoners beter geïnformeerd worden door de gemeente en Liander.”