Nieuwe straten IJburg krijgen thema kolonialisme en slavernij

Hiermee zijn de plannen van tafel om de naamgeving te wijden aan de slag om de Zuiderzee, in 1573. Het stadsdeel Oost had al gezegd niet gelukkig te zijn met deze keuze voor een, zoals het bestuur zei, 'masculien' thema.



Burgemeester Halsema kondigde de wijziging aan in een debat over een voorstel van PvdA-fractieleider Sofyan Mbarki om te streven naar meer diverse straatnamen in de stad, waarin nu vooral mannelijke zeehelden uit de zeventiende eeuw in overtal zijn.



In nieuwbouwwijken moet meer ruimte zijn voor straten die vernoemd zijn naar Amsterdamse migranten. Dat voorstel is aangenomen, alleen VVD, CDA en Forum voor Democratie stemden tegen.



Lees ook: Feministe: 'Meer vrouwelijke straatnamen graag'