Nieuwe stichting voor struikelstenen in Amsterdam

Gunter Demnig plaats een struikelsteen in de Spinozastraat. Beeld Dingena Mol

De stichting heeft inmiddels een bestuur en zal met ingang van het nieuwe jaar nieuwe aanvragen in behandeling nemen. Door de grote belangstelling is er momenteel nog een wachtlijst met 350 aanvragen.

Die wachtlijst moet in de komende twee jaar worden weggewerkt, zegt Paul de Haan die namens initiatiefnemer Gunter Demnig vanuit zijn woonplaats Berlijn de afgelopen jaren de Amsterdamse aanvragen afhandelde.

Het plan is dat alleen al in 2020 tweehonderd nieuwe stenen in Amsterdam worden gelegd. Demnig komt daarvoor vier keer naar de stad, samen met echtgenote Katja die ook een groot aantal keitjes zal leggen.

De steentjes. Beeld Patrick Meershoek

De Haan: “Gunter is inmiddels over de zeventig en kan het allemaal niet meer alleen af. We zijn in gesprek met de gemeente over samenwerking, zodat die een deel van het werk kan overnemen.”

Tot nog toe stelde Demnig er eer in veel stenen zelf te leggen. “Het kost hem moeite dat uit handen te geven,” vertelt De Haan. “De laatste keer dat ik dat tijdens een etentje aan hem voorlegde, vroeg hij de rekening om meteen te vertrekken.”

Door heel Europa

De 72-jarige beeldend kunstenaar uit Keulen startte in 2000 met het Stolpersteine-project. Inmiddels zijn er bijna 75.000 gelegd in heel Europa. Amsterdam telt ruim 600 struikelstenen.

De nieuwe stichting werkt aan een website, waarop nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Ook zal op de site een overzicht te vinden zijn van de geplaatste stenen met informatie over de slachtoffers en hun woonadres in de oorlog.