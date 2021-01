Nieuwe steekpartij wakkert slepende drillrapvete verder aan

Beeld Sjoukje Bierma

Twee gemaskerde personen staken het slachtoffer in zijn rug bij een woning aan de Contrabasweg in Almere. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis.

Het gaat om het jongere broertje van Jay-Ronne Grootfaam die op 3 september 2019 op 18-jarige leeftijd werd doodgestoken tijdens een messengevecht voor Bijlmerflat Florijn, waarbij rivalen met machetes op elkaar in staken.

Aan die dodelijke steekpartij ging een ruzie vooraf tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam-Zuidoost. Grootfaam hoorde bij de drillrapgroep FOG uit Venserpolder. Tegenover deze groep staat KSB (Kikkenstein Bende), met als spil rapper KarmaK, uit de hoogbouw van de Bijlmer.

Na de dood van Jay-Ronne Grootfaam loofden naasten geld uit om hem te wreken. Zelfs de moeder van KarmaK werd doelwit van die dreiging.

Steekpartij Albert Heijn

Het geweld en de dreigementen tussen de rivaliserende drillrapgroepen houdt sindsdien aan, met onlangs een nieuw dieptepunt.

In december vond een steekpartij plaats in een Albert Heijn in de Watergraafsmeer. Daarbij werd vakkenvuller Denzel S. in zijn nek gestoken. Hij behoort tot drillrapformatie Z24 uit de K-Buurt, die nauwe banden heeft met de KSB.

Na de steekpartij in de supermarkt ging meteen het verhaal dat de dader gelieerd zou zijn aan FOG. Op sociale media werden beelden geplaatst van een nieuwsbericht over die steekpartij met daarbij de tekst ‘fogwinning’.

Vrienden van de neergestoken supermarktmedewerker waren vervolgens woedend over het feit dat hun kameraad zich niet had kunnen verdedigen, omdat hij op zijn werk geen mes kon dragen.

Op straat ging daarop het - onbevestigde - verhaal dat het broertje van Jay-Ronne Grootfaam degene was die de vakkenvuller in Albert Heijn had neergestoken.

Wraak

Jongerenwerkers, hulpverleners en de politie in Amsterdam-Zuidoost proberen sinds die steekpartij in de Albert Heijn uit alle macht verdere escalatie van het conflict te voorkomen. De angst bestaat dat de recente steekpartij in Almere nieuw geweld zal aanjagen.

Vanuit de hoek van KarmaK werd woensdag op Instagram de ‘getback’ (wraak) al gevierd. In reactie daarop laaide een discussie op tussen aanhangers van FOG en aanhangers van KSB.

Het ene kamp vindt dat KSB al héél snel de gepaste wraak heeft genomen, waar het FOG meer dan een jaar kostte om de dood van Jay-Ronne Grootfaam serieus te wreken.

Vanuit de gelederen rond FOG wordt geschamperd dat de steekpartij van maandag weinig voorstelt. De broer van Grootfaam zou slechts ‘een schram’ zijn toegebracht, dus de ‘getback’ stelt niets voor, is de teneur.

Inmiddels is via een populair account op Instagram de vraag opgeworpen wie aan het winnen is – een kwestie waarop gretig wordt gereageerd.