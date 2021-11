Nieuwe stalling Amsterdam CS op komst: plek voor bijna 9000 fietsen

Impressie van de nieuwe fietsenstalling die op Amsterdam Centraal moet komen. Beeld ProRail

De nieuwe stalling gaat in 2030 open. De bouw ervan sluit aan bij de renovatie van het station, die eind vorig jaar is begonnen en een jaar of tien zal duren. De stalling komt voort uit een samenwerking van de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, ProRail en de NS. De NS gaat de nieuwe stalling exploiteren.

Volgens de vervoerders gaan steeds meer reizigers in de toekomst gebruikmaken van Amsterdam Centraal. Van hen komt de helft met de fiets naar het station. Met de opening van de nieuwe stalling zal Amsterdam CS in 2030 in totaal over 22.000 fietsparkeerplekken beschikken.

In Amsterdam zijn de afgelopen jaren vijf nieuwe fietsenstallingen geopend en daar komen er nog eens tien bij. Zo komen bij Amsterdam Centraal eind 2022 veel extra plekken beschikbaar: zevenduizend in de nieuwe fietsenstalling Stationsplein aan de westzijde en nog eens vierduizend in de stalling IJ-boulevard aan de noordzijde.