Nieuwe spooronderdoorgang in Diemen zorgt voor ophef onder inwoners: ‘Ik zie iedereen klungelend uit die tunnel komen’

De nieuwe spooronderdoorgang op de Ouddiemerlaan, ter hoogte van station Diemen, zorgt voor ophef onder inwoners. De tunnel onder het spoor is voor sommigen te steil. ‘Ik trap me een ziekte, en dan nog red ik het nét niet.’

Na twee jaar bouwen had Madeleine Boonstra (72) zich erop verheugd: het gebruik van de nieuwe spooronderdoorgang op de Ouddiemerlaan, ter hoogte van station Diemen. Dit tunneltje, drie maanden geleden geopend, vervangt de overweg over het spoor dat Diemen-Noord van Diemen-Centrum en -Zuid scheidt. De nieuwe tunnel wordt gebruikt door auto, fietser en voetganger.

Nu splijt het tunneltje Diemen ook nog eens op andere wijze. De meeste Diemenaren zijn blij dat er een onderdoorgang is, maar de uitvoering wordt ook door een grote groep inwoners gehekeld: dit gebeurt voornamelijk door ouderen, mensen die slecht ter been zijn en kinderen. Zij vinden de helling, met een hellingspercentage van 4 procent, te steil.

Want als Boonstra – ‘een fitte zeventiger, vind ik zelf’ – de tunnel kán mijden, doet ze dat. Al kan dat vaak niet voor de vrouw uit Diemer-Noord, wegens familiebezoek in Amsterdam of de boodschappen in het winkelcentrum in Diemen-Centrum. “Ik moet zo hard trappen om de helling omhoog te halen,” zegt ze. “Ik trap me een ziekte, en dan nog red ik het nét niet. Vooral de laatste weken niet, toen het hard waaide.”

Gebroken pols

Scootmobielrijder Hennie de Leth (75) woont in Diemen-Centrum en gaat eens in de twee weken naar de bingo in Diemen-Noord. “Of naar de Jumbo, voor een goedkoop boodschapje: ik ben aow’er.” Zij kijkt vanaf haar balkon op de spoortunnel uit. “Ik zie iedereen klungelend uit die tunnel komen.”

Toen ze zelf de onderdoorgang probeerde te gebruiken, vond ze het enorm spannend. “Erin gaat wel, maar je moet er ook weer uit." Haar scootmobiel kwam amper meer vooruit.

Sommige Diemenaren zijn verrast hoe snel ze de steile helling afrijden, zo ook de dochter van Kathlien Hoft (42), de twaalfjarige Denisia uit groep acht. “Ik zat twee weken geleden achter op de fiets bij mijn vriendinnetje Delana en we reden de tunnel in, toen de fiets alle kanten op ging en we vielen.” Denisia mankeerde niets, maar Delana kneusde haar linker- en brak haar rechterpols.

Irritant in de ochtend

Nu mag Denisia, die twee- tot driemaal per week naar voetballes moet in Diemen-Zuid, alleen te voet met de fiets aan de hand de onderdoorgang door. Moeder Hoft: “We dachten dat we veiligheid zouden krijgen bij het verdwijnen van de overweg, maar dat is niet gelukt.”

De overweg wás overigens onveilig: er zijn in 35 jaar zeker vijf mensen omgekomen door een ongeval; sinds 2000 zijn er twee aanrijdingen tussen wegverkeer en trein geweest en tien bijna-aanrijdingen.

Boonstra snapt dan ook dat veel mensen wél blij zijn met de overweg. “Als je ’s ochtends naar je werk moet en je voor de gesloten spoorbomen moet wachten, is dat natuurlijk irritant. Ik ben gepensioneerd, dus voor mij maakt het niet uit.”

Maar volgens haar zijn de ontwerpers iets vergeten. “Ze hadden er zelf even doorheen moeten fietsen."

ProRail: ‘Mensen moeten even wennen’ Alles is beter dan een overweg, zegt woordvoerder Jeroen Wienen van ProRail. De tunnel is aangelegd volgens de normen die daarvoor gelden, en die zijn volgens hem al ‘minder steil dan vroeger'. Hij stelt dat veel mensen bij een spooronderdoorgang even ‘moeten wennen aan de nieuwe situatie'. “Eerst vinden ze het een pittig klimmetje, maar dan merken mensen: als ze momentum hebben, gaat het beter.” Hij stelt dat er geen plannen zijn om de hellingshoek aan te passen. De gemeente Diemen zegt geen officiële klachten te hebben binnengekregen. “Uiteraard snap ik goed dat er mensen zullen zijn die moeite hebben met deze helling,” zegt wethouder Hans Prins (Verkeer). “Maar die helling is wat het is. Dat is iets waar we ook aan zullen moeten wennen in Diemen. Afstappen en het laatste stukje lopen kan natuurlijk altijd.” Hij wijst erop dat men straks ook de liften van het station kan gebruiken om de helling te omzeilen.