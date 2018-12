Nieuwe prioriteit van de politie: de drukte in de stad

De samenstelling van de regionale prioriteitenlijst van de politie verandert. Behalve de bestrijding van mensenhandel verdwijnt ook een van de speerpunten van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan: de treiteraanpak.



Die had als doel overlastgevende huishoudens verplicht te laten verhuizen, maar is inmiddels verdwenen uit het Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022. Dit is een document waarin de zes gemeenten binnen de politieregio Amsterdam-Amstelland elke drie jaar afspreken wat de grootste bedreigingen zijn voor de veiligheid in het gebied.



Verwarde personen

Op zichzelf gaat het best goed met de veiligheid in de regio Amsterdam, blijkt uit onderzoek onder de inwoners. Zo is het aantal inwoners dat zich 'wel eens onveilig voelt in de eigen buurt', gedaald naar 22,6 procent in 2016, terwijl dat in 2015 nog ruim 25 procent was.



Misschien, er is nog geen onderzoek naar gedaan, komt dat doordat het aantal high impact crimes, ingrijpende misdrijven zoals straatroven en overvallen, al jaren gestaag daalt. Ook het aantal woninginbraken is fors afgenomen, van 6589 in 2011 tot 4909 in 2016. En dat terwijl het aantal inwoners en bezoekers almaar groeit.