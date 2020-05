Nieuwe poging om dolfijn Zafar weg te lokken uit de haven

Dit is niet de dolfijn die in de haven zwemt. Beeld ANP

De tuimelaar kwam mee met een zeilend vrachtschip vanuit Frankrijk, het dier zwom er drie dagen naast. Zafar is een bekende alleenlevende dolfijn van 3 meter lang die normaal voor de kust van het Franse Bretagne leeft.

Een poging van SOS Dolfijn hem zaterdag terug te loodsen naar de Noordzee is niet gelukt. “Hij blijft hangen bij het schip waarmee hij is binnengekomen. Hij heeft daar kennelijk toch affiniteit mee, soms zoeken dolfijnen die alleen leven, toch sociaal contact,” zegt een medewerkster van SOS Dolfijn. Volgens haar is het dier gezond. Hij heeft ontlasting ‘dus hij eet ook’.

De tuimelaar dolfijn bevindt zich nog steeds in de Amsterdamse haven. Het team van SOS Dolfijn is ter plaatse en gaat ook vandaag bekijken welke hulp geboden kan worden. We verzoeken iedereen om NIET naar de havens te komen! #StayHome #tuimelaardolfijn pic.twitter.com/xSkLJptGdj — SOSDolfijn (@SOSDolfijn) 3 mei 2020

Zondag wordt in eerste instantie geprobeerd het dier met een bootje van SOS Dolfijn richting zee te lokken. Mocht dat niet lukken dan wordt mogelijk gevraagd of het vrachtschip waar het dier mee binnenkwam wil proberen hem weer weg te loodsen, via de sluizen bij de haven van IJmuiden weer terug de Noordzee in.