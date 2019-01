Nieuwe plek voor orkest Concertgebouw in oude school

Zo inclusief mogelijk zijn. Dat is een van onze speerpunten van de toekomst

"OCW en het Rijksvastgoedbedrijf hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Er is wel door een neutrale partij een waardebepaling gedaan. Daarnaast hebben wij 10 miljoen geworven, op basis van particuliere schenkingen, voor de noodzakelijke renovatie en nieuwbouw. Het gebouw wordt dus gedragen door donateurs uit heel Nederland en daarbuiten."



Zwaluwkasten

Bij de verbouwing is zoveel mogelijk in oude staat gebleven. Opvallend is het trapportaal, met een opvallende kleur, die Bazen Berlagegroen heeft gedoopt. Onder de trap staan de 797 namen van de musici die de afgelopen 130 jaar lid van het orkest zijn geweest, van André van Aalst tot en met Jaap van Zweden.



"We hebben 65 jaar kantoor gehouden in de Obrechtstraat," zegt Bazen. "Daar werd het niet alleen te klein voor al het personeel, maar we waren ook huurder: bijna drie ton per jaar. Dat betalen we nu ook, maar nu is het ons pand, met bovendien veel meer ruimte en veel meer faciliteiten. Als we dit commercieel hadden moeten huren, was het nooit zover gekomen."



Het gebouw voorziet in een behoefte. De musici in het orkest zijn jonger dan ooit, ze zijn kleiner behuisd en hebben vaak nauwelijks de mogelijkheid thuis te studeren. "Dat probleem is met het RCO House heel mooi opgelost."



"We kunnen hier ook meer aan educatie doen en aanraakbaarder worden. Door scholen erbij te betrekken ben je actiever in het Amsterdamse weefsel. Dat is een van onze speerpunten van de toekomst: zo inclusief mogelijk zijn," zegt Raes.



Op de gevel van het gebouw stond ooit 'Dagteeken Kunstambachtsschool voor Meisjes'. Bazen: "Maar dat was weggesmeerd achter grijs beton. Nu hebben we er een prachtige dicht­regel van de stadsdichter K. Schippers op aan­gebracht, in de belettering van onze graficus, René Knip." Hoog op de zijgevel zit het orkest­logo, met daaronder vier zwaluwkasten.



Overigens had het natuurlijk gewoon KCO-Huis moeten heten.