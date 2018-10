Nieuwe plannen voor bioscoop Amstelveen

Daartoe heeft het college maandag opdracht gegeven. In maart 2019 moet er een concreet voorstel liggen.



Eerdere plannen voor een megabioscoop in het gebouw van de bibliotheek op de kop van het Amstelveense Stadsplein sneuvelden omdat de architect niet wilde dat zijn ontwerp werd aangetast.



"We voeren al lange tijd constructieve gesprekken met Pathé. Nu is het tijd voor een volgende stap", zegt wethouder Herbert Raat (Stadshart en Cultuur) in een persbericht.



Arena

Amstelveen heeft wel een kleine bioscoop, maar voor veel films moeten Amstelveners uitwijken naar Amsterdam. Dat geldt ook voor inwoners van Aalsmeer, Uithoorn of Ouder-Amstel.



Raat vindt dat een stad met bijna 90.000 inwoners toe is aan een bioscoop waar de nieuwste films te zien zijn. "Heel Amstelveen snakt naar een eigen bioscoop," zei Raat eerder.



Megabioscoop

De wens voor een megabioscoop in Amstelveen is opvallend vanwege de nabijheid van Amsterdamse alternatieven als Pathé Arena en een stroom bioscoopplannen in en om Amsterdam.



De komst van een bioscoop maakt onderdeel uit van een groter plan om de Amstelveense binnenstad aantrekkelijker te maken. Wonen, winkelen, horeca, cultuur en werken moeten elkaar meer gaan versterken. Andere plannen zijn een overdekt versplein en uitbreiding van terrassen.