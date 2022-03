Nieuwe pilot voor jongeren zonder papieren: ook na hun 18e hoger onderwijs

Sofia (links) en Najoua Sabbar konden pas hoger onderwijs volgen nadat ze een verblijfsvergunning kregen. Beeld Hilde Harshagen

Neem de zusjes Sofia (25) en Najoua (22) Sabbar. Bijna hun hele leven wonen ze al in Amsterdam. Uitstekende scholieren, ideale oppassen, bevlogen vrijwilligers. Op hun achttiende wilden ze hoger onderwijs volgen. De één had een hbo-studie op het oog, de ander de universiteit, maar ze hadden geen verblijfsvergunning en hun aanvragen daarvoor werden meermaals afgewezen. Dus was een vervolgstudie uitgesloten.

De zusjes kregen vorig jaar april alsnog een verblijfsvergunning. Na bijna twintig jaar in de illegaliteit te hebben geleefd, studeert de één nu pedagogiek aan de Hogeschool en de ander rechten aan de VU. Najoua zei daarover tegen deze krant: “Ik vind het zó leuk dat ik nu met medestudenten ben, met leeftijdsgenoten. Dan zit ik een groepje met dertig mensen en kijk ik om me heen, en dan denk ik: ik heb nu dezelfde problemen als jullie. Daar snakte ik echt naar.”

Studieverblijfsvergunning

Een wake-up call voor de gemeente en voor Amsterdamse hogescholen en universiteiten. Nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat jongeren zonder papieren ook na hun achttiende onderwijs kunnen volgen. Onderwijsinstellingen willen contractonderwijs aanbieden en gaan helpen bij het verkrijgen van een studieverblijfsvergunning. De gemeente wil ook een alternatieve vorm van studiefinanciering voor deze studenten regelen.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Ongedocumenteerden) zegt jongeren ouder dan achttien kansen te willen bieden op een mooie toekomst. “Deze maatschappelijke uitsluiting heeft grote impact op hun leven. Door dit besluit gaan we maatwerk leveren en hebben ook ongedocumenteerde Nederlandse studenten toegang tot hoger onderwijs. Dat is voor deze jongeren, maar ook voor de stad een mooie stap.”

Vijf studenten per jaar

Opvallend is dat mbo-scholen zich niet hebben aangesloten. Volgens de gemeente komt dat doordat het grote probleem qua toegang zit bij het hoger onderwijs, mede omdat jongeren zonder verblijfsstatus vaak al op hun zestiende instromen op een mbo-opleiding. Die mogen ze dan ook na hun achttiende afmaken – met of zonder verblijfsvergunning

De verwachting is dat er aanvankelijk vijf studenten per jaar meedoen. Groot Wassink verwacht dat het aantal studenten toeneemt als de ‘huidige ingewikkelde procedure’ voor een studentenverblijfsvergunning makkelijker wordt. Jongeren moeten nu eerst naar het land van herkomst afreizen en van daaruit een studievisum aanvragen. Dat is vaak niet haalbaar. De gemeente en scholen gaan hier onder meer met het IND over in gesprek.

De pilot gaat deze maand van start, voor de duur van twee schooljaren, tot maart 2024. De opleidingsinstituten die zich hebben aangesloten zijn de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.