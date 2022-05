Nieuwe Paroolpodcast ‘Amsterdam wereldstad’: een Amsterdamse kijk op de thema’s van vandaag en morgen

In de nieuwe podcast Amsterdam wereldstad van Het Parool komen onmisbare Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en host Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten de krant. Maandag 2 mei verschijnt de eerste aflevering.

‘Amsterdam wereldstad’, dat kan alleen maar een podcast zijn van Het Parool.

Lorianne van Gelder: “Ja, die bravoure blijven we houden hè, echt Amsterdamse branie. Maar met de naam Amsterdam wereldstad verwijzen we juist ook naar het feit dat in Amsterdam zo veel samenkomt en het daarom het perfecte startpunt is om belangrijke thema’s van deze tijd te bespreken. En juist omdat Het Parool een Amsterdamse kijk op de wereld heeft, kunnen we die thema’s op een unieke manier uitdiepen.”

Wie en wat gaan we horen in Amsterdam wereldstad?

“Elke week bespreek ik met een andere Paroolverslaggever én een expert van buiten de krant een Amsterdams thema, op een verdiepende en uitzoomende manier. Het zijn onderwerpen waar iedereen wel een gevoel bij heeft, denk aan de crisis op de woningmarkt of de snelle opmars van flitsbezorgers. Dingen waar je als Amsterdammer écht niet omheen kunt. Maar tegelijkertijd ook thema’s waarvan je kan denken: hoe zat het nou ook alweer? Waar begon dit?”

Op welke manier kan de podcast dan iets toevoegen?

“In de krant is niet altijd ruimte om de complete context van een probleem te schetsen. Maar in een podcast is die er wel: als een ui kunnen we onderwerpen afpellen en weer even bij het begin beginnen. Op die manier krijgen afleveringen ook tijdloze waarde: de podcast is niet gebonden aan het nieuws van de dag of week, maar veel breder. En hopelijk denken luisteraars aan het einde van het gesprek: o, zó zit het dus.”

Eindredacteur Josien Wolthuizen vult aan: “Met de podcast willen we oude en nieuwe Amsterdammers wat bagage meegeven over onderwerpen die hier spelen. En dat doen we in de vorm van een gesprek, niet in een gescripte uitleg. Interessant genoeg zijn de gasten het lang niet altijd met elkaar eens. Juist die ruimte voor discussie is van toegevoegde waarde: dat nodigt de luisteraar ook uit om zelf mee te denken en zorgt voor een goede dynamiek.”

En wanneer heeft een thema echt ‘podcastpotentie’?

Wolthuizen: “Als we zeker weten dat we er nog heel veel over zullen schrijven in de krant. In audiovorm kun je daarover dan veel meer achtergrond kwijt. Veel mensen vinden het fijn om niet alleen nieuws te kunnen lezen, maar ook te kunnen luisteren. Dat verdiepende willen we ook voor Amsterdamse thema’s bieden.”

Van Gelder: “Het is een heel andere manier van informatie tot je nemen, en je luistert op andere momenten een podcast dan dat je een stuk leest. Op de fiets bijvoorbeeld. Podcasts voelen voor veel mensen – inclusief mijzelf – ook intiem: je zit ín iemands oor. Het idee is ook dat luisteraars onze verslaggevers beter leren kennen. We willen Amsterdam en haar inwoners eigenlijk figuurlijk onze redactie op halen, dichter bij de krant laten komen.”

Eindredacteur Josien Wolthuizen (l) en presentator Lorianne van Gelder. Beeld Jakob van Vliet

Is het dan alleen interessant voor Amsterdammers?

Van Gelder: “Nee, integendeel, want bijna alle thema’s zijn te vertalen naar andere steden.”

Wolthuizen (met een knipoog): “Ja, Amsterdam is dan wel een hele bijzondere wéreldstad, maar geen bijzondere stad. Omdat wij Het Parool zijn, is deze stad wel onze specialiteit, maar veel dingen spelen natuurlijk in heel Nederland.

Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten over de eerste aflevering?

Wolthuizen: “We lanceren de podcast maandag, in de week van 4 en 5 mei. De eerste aflevering gaat mede daarom over het Holocaustverleden van Amsterdam. Samen met verslaggever Hanneloes Pen en directeur van het Joods Cultureel Kwartier Emile Schrijver bespreken we waarom het zo lang – 80 jaar – heeft geduurd voordat we dit verleden in Amsterdam pas goed zichtbaar zijn gaan maken, met bijvoorbeeld het Namenmonument. Wat zit daar achter?”

Van Gelder: “Geen gemakkelijke opgave. Maar met in het achterhoofd dat Het Parool is begonnen als verzetskrant vonden we het een mooi idee om met zo’n belangrijk, maar ook gevoelig thema af te trappen.”

Amsterdam wereldstad De nieuwe podcast Amsterdam wereldstad is vanaf 2 mei te beluisteren via alle audio-apps en Parool.nl, net als andere Paroolpodcasts Branie en Taghi. Presentatie wordt verzorgd door verslaggever Lorianne van Gelder. Eindredactie is in handen van Josien Wolthuizen. Marlie van Zoggel is verantwoordelijk producer.