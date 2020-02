Nieuwe ov-bussen iets smaller: camera’s in plaats van spiegels

De nieuwe bussen van het streekvervoer missen de kenmerkende zijspiegels. Beeld Ebusco

De wijd uitstekende buitenspiegels op de nieuwe elektrische exemplaren maken plaats voor camera’s die de chauffeur moeten helpen zich een weg door de stad te banen.



De vervoerder heeft 156 nieuwe bussen besteld bij busbouwer Ebusco. Links en rechts steken straks geen spiegels aan lange armen meer uit: de bestuurder maakt gebruik van twee HD-camera’s, waarvan de beelden te zien zijn op twee schermen. De ene monitor is bevestigd op de raamstijl, de andere bevindt zich ongeveer in het midden van de bus.

Kleinere dode hoek

De nieuwe exemplaren worden door Connexxion onder meer ingezet in het gebied Amstelland-Meerlanden, waar ook Amsterdam onder valt.

Of dat niet gevaarlijk is, zo in de drukke stad? Volgens een woordvoerder van Connexxion is de nieuwe techniek, die vooralsnog door geen enkele andere ov-aanbieder wordt gebruikt, zelfs uitermate geschikt voor stedelijk vervoer.

“Met name in Amsterdam biedt het enorme voordelen. In de stad rijden we vaak op smalle trambanen en als twee bussen elkaar dan moeten passeren, zitten die spiegels soms in de weg. Met het camerasysteem ben je een stuk smaller.”

Ook de veiligheid op haltes is beter met spiegelloze bussen, aldus de woordvoerder. “Die uitstekende spiegels konden in principe mensen raken. Het is niet bekend hoe vaak dit gebeurde, maar dergelijke calamiteiten heb je met dit nieuwe systeem niet.”

Kijkhoeken

De camera heeft twee kijkhoeken. Ze zijn zo ingesteld dat de chauffeur meer van de omgeving ziet. Zowel het zicht van de normale spiegel als van de breedtespiegel is breder dan in een normale spiegel. Hierdoor wordt de dode hoek van een bus sterk verkleind. De verwachting van Connexx­ion is dat er minder schade zal optreden aan bussen.

Chauffeurs die proefreden met de camera’s, zien er brood in. “Iedereen was direct enthousiast. Zij zeiden dat ze met het camerasysteem een veel beter zicht hadden dan met de normale spiegels. Bij schemer of invallende duisternis stelt de lens zichzelf automatisch scherp. Je ziet dus juist meer in plaats van minder. Er is sprake van extra gemak en meer veiligheid.”