Nieuwe opvanglocatie voor 650 vluchtelingen in Amsterdam-West

Wethouder Rutger Groot Wassink. Beeld ANP

Aanvankelijk zal het pand voor tien jaar gebruikt worden als opvanglocatie. Na een evaluatie kan deze periode verlengd worden met maximaal vijf jaar.

Wethouder Groot Wassink (opvang) meent dat het afgelopen jaar heeft duidelijk gemaakt dat de asielketen niet goed functioneert. ‘In afwachting van een goed werkende spreidingswet creëren we in Amsterdam extra opvang voor de lange termijn. Het gebouw aan de Kabelweg is een geschikte locatie om ervoor te zorgen dat we in de toekomst minder afhankelijk zijn van tijdelijke noodopvang’, aldus de wethouder.

Verbouwing

De verbouwing van het kantoorpand wordt betaald door door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zodra de locatie in gebruik wordt genomen is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de begeleiding van vluchtelingen en het beheer van het pand.

Het gebouw aan de Kabelweg wordt de zesde opvanglocatie van Amsterdam. Het asielzoekerscentrum Willinklaan in Nieuw-West en vier tijdelijke opvanglocaties bieden al ruimte aan 3.242 asielzoekers en statushouders. Met de komst van de nieuwe opvang in West kunnen straks 3.892 vluchtelingen worden opgevangen in de stad.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: