Nieuwe naam voor Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam

In het nieuwe theater (afgekort ITA) is het de bedoeling dat er na de fusie 75 meer voorstellingsdagen per jaar zullen komen voor de twee zalen die de Stadsschouwburg te vullen heeft.



Er komt een samenwerking met debatcentrum De Balie onder de naam 'Sign of the times' en er komt een samenwerking met Frascati waarin geïnvesteerd wordt in schrijvers voor stukken die bestemd zijn voor de Grote Zaal.



De naamsverandering is het formele slotstuk van meer dan dertig jaar wikken en wegen over een fusie. In september werd de knoop definitief doorgehakt. ITA komt onder leiding van een driekoppige directie: Dianne Zuidema, Wouter van Ransbeek en Ivo van Hove.



Lees ook: Fusie Stadsschouwburg en TGA: Wat zijn de voor- en nadelen?