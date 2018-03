Nieuwe moskeeën mogen niet oproepen voor gebed

De oproep tot gebed is ons grondrecht, we zien ervan af omdat we rekening willen houden met de buurt. We komen onze beloften altijd na Kamber Sener

Twee bestaande Turkse gemeenschappen in Noord laten langs de Nieuwe Leeuwarderweg gezamenlijk een nieuwe moskee bouwen, van in totaal 3000 vierkante meter oppervlak. In een brochure heeft het moskeebestuur beloofd dat er geen oproep tot gebed zal worden uitgezonden als het pand af is.



Grondrecht

Voor voorzitter Kamber Sener van Emir Sultan-moskee, een van de twee initiatiefnemers, is het een verrassing dat de gemeente dit ook gaat vastleggen. "Dat had ik nog niet gehoord. Daar moeten we dan met elkaar over in gesprek," reageert hij verbaasd. "De oproep tot gebed is ons grondrecht, we zien ervan af omdat we rekening willen houden met de buurt. We komen onze beloften altijd na."



De erfpachtconstructie is bedacht na onrust rondom de Westermoskee in De Baarsjes. Jaren na de oplevering van de grootste moskee van de stad is er nog steeds discussie of de gebedsoproep nu wel of niet zal gaan klinken in die buurt.



Omwonenden daar zeggen dat het oude moskeebestuur heeft beloofd om af te zien van de versterkte oproep. Maar volgens het huidige moskeebestuur bestaat die afspraak niet. Het wil de 'azan' wel doen klinken, maar geeft daar nog geen prioriteit aan.



Overlast

Waarnemend burgemeester Van Aartsen schreef in antwoord op raadsvragen over de Westermoskee dat de stad de oproep niet ziet als onaanvaardbare overlast, maar dat die qua geluidssterkte en lengte wel beperkt kan worden via de APV.