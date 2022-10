Nieuwe master voor academisch geschoolde leerkrachten basisonderwijs: ‘Het is helaas nog steeds geen chic beroep’

De Empo (Educatieve Master Primair Onderwijs) is een samenwerking van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Waar studenten voorheen de pabo of de universitaire bachelor voor het primair onderwijs moesten volgen om voor de klas te staan, biedt deze tweejarige master een nieuwe, kortere weg naar een lesbevoegdheid.

De opleiding moet niet alleen het grote lerarentekort terugdringen. De diversiteit binnen de wetenschappelijke vooropleiding van de studenten zou ook de onderwijskwaliteit moeten bevorderen. “We hebben in dit eerste jaar studenten met zestien verschillende opleidingsachtergronden. Daar zijn we heel blij mee. Complexe vraagstukken die we nu zien in scholen vragen om verschillende soorten expertise. Dat is wat we beogen te brengen met deze opleiding,” aldus Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam, opleidingscoördinator van de Empo..

Meike van Dijk. Beeld Jennifer Gijrath

Meike van Dijk (23), Amsterdam

“Na mijn bachelor kunst, cultuur en media heb ik drie maanden voor de klas gestaan als zijinstromer. Het lesgeven beviel goed, maar het zijinstromen niet. Je wordt gewoon voor de leeuwen gegooid met amper theoretische basis; die krijg je pas na drie maanden. Bij de Empo krijg je dit wel, we geven echt les vanuit wetenschappelijke inzichten. Dat is heel waardevol, want in het huidige onderwijs moet je goed kunnen differentiëren. Je krijgt geen klas met leerlingen op hetzelfde niveau. Het is tegenwoordig heel normaal dat niet alle kinderen Nederlands spreken of dat er kinderen in de klas zitten met gedragsproblemen. Als je bijvoorbeeld al niet precies weet wat autisme is, wordt het heel moeilijk ermee om te gaan.”

“Het leraarschap, en daar leren we ook over op de opleiding, wordt helaas nog steeds niet als chic beroep gezien, maar als saai en stoffig. Iedereen moet advocaat of arts worden. Als ik tegen mensen zeg dat ik bezig ben om leerkracht te worden, zeggen ze vaak: huh, je hebt toch aan de universiteit gestudeerd, je bent toch gewoon slim? Dat is niet lullig bedoeld, maar komt voort uit de lage status van het leraarschap.”

Joshua Buitenkamp. Beeld Jennifer Gijrath

Joshua Buitenkamp (24), Utrecht

“De belangrijkste reden dat ik leraar wil worden, is dat ik verhalen en kennis wil delen. Ik begon na m’n bachelor geschiedenis steeds meer te denken: hoe leuk zou het zijn om dit met kinderen te doen. Voor mijn jongere broertje en zusje ben ik altijd al de broer geweest die ze meeneemt op avontuur. Als leraar in het basisonderwijs kan ik echt verschil maken. Niet alleen door kinderen wat te leren, maar ook door ze een veilige omgeving te bieden en het gevoel te geven dat ze er mogen zijn.”

“Met geschiedenis was ik niet direct ­toegelaten tot de Empo, dus ik moest nog een zomercursus basispedagogie ­volgen. Gelukkig was dat goed te doen, maar nu is het toch wel even aanpoten omdat ik weinig ervaring heb met statistisch onderzoek en pedagogie.”

“De opleiding bevalt tot nu toe heel goed. Omdat ze zo nieuw is, zijn de meeste docenten heel betrokken geweest bij het ontwerpen van de vakken en zijn ze daarom ook superenthousiast. De opleiding is met zo’n 23 studenten vrij klein, waardoor er veel persoonlijk contact is.”

Arlette van Oeveren. Beeld Jennifer Gijrath

Arlette van Oeveren (22), Leiden

“Vorig jaar werkte ik in verband met de corona-­achter­standen als onderwijsassistent op een basisschool. Ik werd daar heel enthousiast van en zag tevens dat er echt behoefte is aan goede leraren. Daarom besloot ik de Empo te volgen. Na m’n vierjarige bachelor criminologie wilde ik niet vier jaar de pabo doen en vier jaar collegegeld betalen.”

“M’n vader zag in de krant een stukje over de Empo. Een week later ging ik naar een informatiebijeenkomst en ik dacht direct: dit is alles wat ik zou missen op de pabo. Ik heb een academische achtergrond en ben blij dat er een optie is dat we ook diepgaand de theorie in kunnen gaan.”

“Ik wil uiteindelijk een leraar zijn die er optimaal voor elk kind is, maar dat is natuurlijk heel idealistisch. We weten allemaal dat dit in het huidige onderwijs niet kan en dat is denk ik iets dat me zwaar gaat vallen.”