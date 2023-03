Nieuwe master klimaatpsychologie: ‘Het gaat om gedragsverandering’

Beeld Jakob van Vliet

Nadenken, protesteren en beleid maken rondom het thema klimaatverandering is één ding, maar handelen is een volgende stap. De master klimaatpsychologie en -gedrag leidt studenten op tot ‘gedragsveranderaars’ op klimaatgebied, zegt oprichter en opleidingsmanager Esther Parigger (47).

Parigger is al drie jaar bezig met het ontwikkelen van de nieuwe studie op de HvA. “Dat we het klimaat minder zouden moeten belasten, is voor veel mensen duidelijk. Toch gedragen we ons daar niet altijd naar. We moeten ons afvragen waarom niet, en wat sommigen tegenhoudt zich duurzamer te gedragen. En natuurlijk hoe we het gedrag kunnen veranderen een volhouden.”

Volgens Parigger betekent dat soms mensen verleiden, om het een boven het ander te verkiezen, maar soms ook verbieden. “Het is continu zoeken naar de beste weg. Dat is een uitdaging, helemaal nu het debat over klimaat is gepolariseerd.”

Ook daar is de spiksplinternieuwe master op voorbereid. Studenten leren om te gaan met mensen die sceptisch zijn. “Het is de realiteit dat er mensen zijn die niet geloven in klimaatverandering. We moeten ook naar ze luisteren en in hun waarde laten.”

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Een ander focuspunt is diversiteit en inclusie. “Als we het hebben over het klimaat, dan hebben we het over een verdelingsvraagstuk: de gevolgen van klimaatverandering zijn niet gelijk verdeeld. En: vooralsnog zijn het witte, hoogopgeleide mensen die zich ermee bezig houden. We willen nieuwe mensen met nieuwe inzichten aantrekken, zodat er ook in het klimaatdebat verschillende visies en geluiden gehoord worden.”

De deeltijdopleiding die in september van start gaat, duurt twee jaar en is voor ‘professionals’ die al werken bij een bedrijf. Tijdens de opleiding moeten ze namelijk werken aan een concreet verandertraject op hun werk.

Inmiddels hebben al dertig mensen zich aangemeld voor de master. Parigger heeft een capaciteitsbeperking aangevraagd, omdat er simpelweg nog niet genoeg docenten zijn die op dit vakgebied les kunnen geven. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er is plek voor 64 studenten en er zijn nog twee fysieke informatiebijeenkomsten op de HvA.

“Hopelijk kunnen we in de toekomst uitbreiden als deze masterstudenten ook weer gedeeltelijk les gaan geven.”