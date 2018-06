Nieuwe machtsstrijd dreigt binnen Air France-KLM

Dat staat haaks op de wensen van KLM, het kabinet en de Tweede Kamer, die vorig jaar een vergelijkbaar plan van de net opgestapte topman Jean Marc Janaillac afwezen.



Het benoemen van nog een Franse commissaris zou volgens bronnen rond KLM haaks staan op de goede resultaten die de Nederlandse maatschappij de afgelopen jaren heeft bereikt, in tegenstelling tot het wankelende Air France.



Ongebruikelijk

Bovendien is het in de Nederlandse ondernemersverhoudingen ongebruikelijk om bestuursleden ook een toezichthoudende rol te geven. Als commissaris zou de nieuwe topman van Air France-KLM ook toezicht moeten houden op maatregelen die hij als bestuurder heeft genomen.



In de negenkoppige raad van commissarissen zitten al vijf Fransen, waaronder Philippe Calavia en Pierre-François Riolacci, beide voormalig financiële topmannen van Air France-KLM.



De verhoudingen tussen 'Amstelveen' en Parijs liggen al jaren gevoelig. Het moederbedrijf heeft meermalen geprobeerd bevoegdheden weg te halen bij de nu zelfstandige KLM-directie. In ruil voor de commissariszetel zou KLM wel weer meer invloed krijgen in Parijs, maar hoe dat wordt vormgegeven is niet bekend.



Frisse wind

Vrijdagochtend schreef de Franse krant La Tribune op basis van ingewijden dat de huidige financieel topman van Veolia (in Nederland bekend als eigenaar van streekvervoerder Connexxion) Philippe Capron de nieuwe topman van Air France-KLM wordt. Met de benoeming van de oudgediende zou het bedrijf weer op de oude voet verder gaan, terwijl juist behoefte is aan een frisse wind.



Ook Janaillac was afkomstig uit het staatsgerelateerde Franse openbaar vervoer. Dat bleek geen goede basis om het rabiate vakbondsverzet, dat al jaren herstel bij Air France blokkeert en Air France KLM met aanhoudende stakingen honderden miljoenen euro's schade heeft berokkend, te breken.



Houdgreep

Air France-KLM zit al jaren in de houdgreep van de Franse vakbonden die weigeren broodnodige ingrepen bij het noodlijdende Air France door te voeren. Het in omvang kleinere KLM draait al jaren financieel en operationeel veel beter, doordat de nodige ingrepen hier wel zijn doorgevoerd.



Vrijdag sloot KLM nog een cao-akkoord met het grondpersoneel, terwijl vakbonden in Frankrijk opnieuw bezig zijn met het voorbereiden van stakingsacties, Die worden uitgeroepen zodra de nieuwe topman bekend wordt gemaakt. Volgens ingewijden zal dat binnen twee weken gebeuren.



Mocht de voordracht van Capron kloppen, dan passeert Air France-KLM bovendien opnieuw een jongere generatie topmanagers in het concern. Daarvoor waren de succesvolle KLM-topman Pieter Elbers (48) of de voormalige topman van Air France Bruno Matheu (54) nadrukkelijk als kandidaat voor getipt. Net als Janaillac is Capron ook een zestiger.