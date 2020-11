Nieuwe maatregelen komen hard aan bij buurtcentra: ‘Mensen komen hun huis niet meer uit’

Buurthuis De Havelaar in Oud-West. Beeld Nina De Laat

Elke woensdagochtend stappen zo’n vijftien dames buurthuis De Banne in Noord binnen. Het is de ‘haak maar aan’-club, die komt knutselen, breien en haken. De activiteit loopt over in het ‘ontbijt in de wijk’. Daarbij kunnen buurtbewoners een ontbijtje komen halen maar vooral ‘lekker kleppen met een bakkie thee’, vertelt coördinator van het centrum Terra Dakota-Stein.

De komende weken blijven zowel de breinaalden als de theezakjes in de kast. Buurthuizen moeten twee weken lang gedeeltelijk dicht. Voor sommige kwetsbare groepen wordt een uitzondering gemaakt, ook zijn individuele afspraken mogelijk. “Maar spontaan even langskomen kan nu niet,” aldus Dakota-Stein.

Het kwam premier Rutte woensdagavond tijdens een Kamerdebat op veel kritiek te staan: dat het kabinet juist in deze tijd voor deze maatregel koos. Juist nu ligt eenzaamheid immers op de loer, zo klonk uit de Kamer, en buurthuizen bieden een weg naar sociaal contact.

Het is een domper voor iedereen die weleens een buurthuis bezoekt, beaamt Dakota-Stein. Dat zijn bijvoorbeeld eenzame ouderen en kwetsbare jongeren, maar ook allerlei andere buurtbewoners die gewoonweg behoefte hebben aan een uitje en wat gezelschap.

Huisartsenmodel

“We zijn ontzettend blij dat buurthuizen tenminste gedeeltelijk mogen openblijven,” zegt directeur Sylvia den Hollander van Sezo, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening in Nieuw West. “Tijdens de eerste golf voerden we al in dat mensen alleen op afspraak langs kunnen komen. Het huisartsenmodel.”

Sezo heeft meerdere locaties in Nieuw-West, waaronder emancipatiecentra Vrouw en Vaart (voor vrouwen) en Daadkracht (voor mannen). Op andere locaties biedt de organisatie schuldhulpverlening. Wat betreft dat laatste verwacht Den Hollander grote drukte. “Wij streven straks naar onze eigen flatten the curve: we verwachten een boeggolf aan schuldhulpverleningstrajecten.”

Groepsactiviteiten heeft Sezo vanaf woensdagavond moeten annuleren. Tot spijt van Den Hollander. “Wat wij doen is preventief,” zegt ze. “We zorgen dat mensen uit hun huizen komen en kunnen deelnemen aan het sociale leven. Ze krijgen computerlessen en taallessen. Daarmee hopen we dat ze een volgende stap kunnen zetten in hun leven. Dat kan nu niet. Bovendien missen we signalen als het misgaat. Daar maken we ons grote zorgen over.”

Ook Dakota-Stein maakt zich zorgen. Over de klaverjasgroepen die veelal uit alleenstaanden bestaan, of over een aantal weduwnaren die zo nu en dan langskomen voor een praatje. “Deze mensen zijn niet kwantificeerbaar als kwetsbaar, maar hebben een buurthuis ook hard nodig. Zonder onze activiteiten zitten ze hele dagen thuis.”

Met tot gevolg dat mensen vereenzamen, hun ritme wegvalt en ze vervallen in destructieve gewoontes. “Als ze volgens de definitie nog niet kwetsbaar zijn, kunnen ze dat nu wel worden. Sinds we met deze pandemie te maken hebben, zie ik pas echt het essentiële belang in van een buurthuis.”

Bij jongerenwerk ligt het allemaal net even anders, vertelt Ahmed Filali van jongerencentrum De Rijn. In overleg met de gemeente en de stadsdelen heeft het centrum besloten dat tieners van 10 tot 15 jaar nog welkom zijn - ook in kleine groepen, uiteraard op onderlinge afstand. “Morgen organiseer ik bijvoorbeeld money school,” vertelt Filali, zelf jongerenwerker. “Kinderen krijgen daarbij les in het omgaan met geld. Dat traject liep al, en gaat door.”

Ook jongeren van een hogere leeftijd zijn nog welkom, maar alleen bij besloten activiteiten. Spontaan binnenlopen is ook hier geen optie. “Coachingsgesprek kunnen wel doorgaan als ze een afspraak maken,” zegt Filali. Dat de jongeren niet meer zomaar kunnen langswippen, weten zij lang niet altijd zelf. “Vaak komen ze gewoon,” vertelt de jongerenwerker. “Wij leggen ze dan uit hoe het zit, dat wij dit niet zelf hebben bedacht. Ze willen graag dingen delen, ook over corona.”