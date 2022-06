Nieuwe maatregel Schiphol: ‘Mensen weten nu beter waar ze aan toe zijn’

Nieuwe maatregel Schiphol: reizigers worden bij binnenkomst in de vertrekhal op hun vertrektijd gecontroleerd. Beeld Daphne Lucker

Eerder kondigde KLM al aan om in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te schrappen, ‘om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven’. Daar is het dringende advies en een extra controle aan toegevoegd. De nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat rijen bij incheckbalies en veiligheidscontroles beter gespreid worden. Door een aanhoudend personeelstekort kunnen de wachttijden soms oplopen tot langer dan drie uur. Een deel van de reizigers kwam daarom uit voorzorg wat eerder naar Schiphol, terwijl hun incheckbalie nog niet open was. Daardoor werden de rijen nog langer.

Vrijdagochtend lijken de wachttijden bij de check-inbalies mee te vallen. Maar vertrekhal 1 en 2 worden gedomineerd door een lange, van binnen naar buiten slingerende, rij van reizigers richting de veiligheidscontroles. Veel reizigers hebben zich voorbereid op de drukte en zijn vooralsnog kalm. Door verschillende medewerkers op Schiphol wordt dit beeld bevestigd. Volgens hen zijn de gemoederen tot zover rustig en houden reizigers zich aan de nieuwe maatregel.

De familie van Hooft uit Brabant ziet de rijen en wachttijden vrijdagochtend met vertrouwen tegemoet. Ze besloten 2,5 uur van tevoren op de luchthaven aanwezig te zijn. Van paniek of stress is geen sprake. “Het is vooral onze moeder die zich er druk over maakt,” aldus de dochter.

Controle

Reizigers worden bij binnenkomst in de vertrekhal op hun vertrektijd gecontroleerd. Indien dit niet binnen de aangekondigde vier uur valt, wordt hen verzocht tijdelijk te wachten op Schiphol Plaza. Naarmate de ochtend verstrijkt, lijkt de organisatie beter op gang te komen. Een beveiliger: “De chaos van de afgelopen dagen is gelukkig voorbij, mensen weten nu duidelijker waar ze aan toe zijn.”

De controle had begin deze ochtend nog wat opstartproblemen en leek niet waterdicht, maar tegen een uur of 10 wordt bij elk mogelijke in- en uitgang gecontroleerd. Een enkele reiziger die te vroeg is, maakt gelaten rechtsomkeert om op Schiphol Plaza te wachten.

Niet iedereen heeft geluk. Heidi Driessen (48) en Agnes van den Berg (38) misten ondanks de nieuwe maatregel hun vlucht, door de drukte vanochtend vroeg. Volgens de vrouwen was er geen sprake van gespreide rijen op de luchthaven. Voor hun oorspronkelijke vlucht naar Zakinthos van 06.00 bleek drie uur van te voren aanwezig zijn niet genoeg. “Er zit niks anders op, we hebben een nieuw ticket van 250 euro moeten kopen.”

Speciale doorgang

Met enig cynisme kijken ze naar de rijen en wachttijden: “Een ding is zeker, ik ga in een rolstoel. Mijn vlucht voor de tweede keer missen, gaat mij niet gebeuren.”

Driessen doelt op de zogenoemde short connection. Een speciale doorgang voor mindervaliden en reizigers van wie een vlucht binnen minder dan een uur vertrekt. Voorafgaand aan de reguliere rijen worden reizigers hierover geïnformeerd. Het blijkt voor Diana (39) de enige mogelijkheid haar vlucht niet te missen. Na ruim drie uur wachten kan ze met voorrang haar vlucht naar Finland nog halen. “Alleen maar lof, voor al deze hardwerkende mensen.”