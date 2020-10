Nieuwe maandelijkse radioshow over Amsterdamse nachtcultuur

De show wordt opgenomen in de tuin van Bret. Beeld Charlotte Odijk

De kick-off van de twee uur durende show is donderdagavond om 17.00 uur, vanuit Muto, een nieuw platform in de Tuin van nachtclub Bret bij Sloterdijk. Daarna zal er elke laatste vrijdag van de maand op hetzelfde tijdstip een uitzending zijn.

Uitgaanscultuur

“Alle gasten hebben als gemene deler: ze maken op hun eigen manier de nacht of beïnvloeden deze,” licht voorzitter Ramon de Lima van N8BM toe. Hij zal de maandelijkse show presenteren. “Elke maand komen andere onderwerpen en initiatieven aan bod. In de eerste show bespreken we onder meer de uitgaanscultuur in Zuidoost, waar nauwelijks nachtzaken zijn. Hoe komt dat? En wat moet er gebeuren om dat te stimuleren?”

Ook gaat De Lima in gesprek met Bram Owusu, dj en mede-eigenaar van Garage Noord. “Ik zie die club als de generatie van nu: onderdeel van een nieuw soort eigenaren die de bestaande structuren en denkwijze van hoe een club zou moeten zijn anders invult. Daarnaast bespreken we de coronacrisis als resetknop: kunnen we het nachtleven hierna opnieuw opbouwen en er wellicht beter uitkomen?”

Gesprekken

De show draagt de naam De Rookruimte omdat daar volgens de stichting in een club ‘de meest inspirerende gesprekken’ worden gevoerd. Die gesprekken over de nachtcultuur mist De Lima, vandaar deze show. “We kunnen niet meer dansen, dus ook de gesprekken worden minder gevoerd. Er gebeuren, ondanks de crisis en het sluiten van de clubs, nog steeds hele interessante dingen. Die gaan we uitlichten.”

De uitzending van De Rookruimte is te volgen via de Facebookpagina van Stichting N8BM.