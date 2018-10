Nieuwe leeuw Artis voor het eerst naar buiten

De dierentuin plaatste een video op Facebook, waarin te zien is dat de leeuw zijn nieuwe buitenverblijf verkent en in een met touw omwikkelde boom klimt.



De nog naamloze leeuw vervangt Caesar, die in augustus overleed en twintig jaar oud werd: een extreem hoge leeftijd voor een leeuw. De nieuwe leeuw went nog aan zijn nieuwe verblijf en is de komende tijd zo nu en dan te zien voor het publiek.



Leeuwen leven van nature in een groep met een mannelijke leider. Daarom was Artis al langer op zoek naar een nieuwe man om die bij de twee leeuwinnen Kianga en Kacela te voegen.



De ontmoeting met de twee leeuwinnen zal nog even duren, meldt de dierentuin.