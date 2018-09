Nieuwe jeugdstelsel kent vele tegenvallers

Het moest anders, beter en goedkoper. Daarom introduceerde de gemeente dit jaar een nieuwe werkwijze in de specialistische jeugdzorg. De gewenste resultaten blijven echter uit, zo blijkt uit een brief die burgemeester Femke Halsema namens het College woensdag naar de gemeenteraad stuurde.



"In het verleden kochten we zorgaanbod in, nu verbetering voor het kind," zo zei wethouder Simone Kukenheim (Jeugdzorg) bij invoering van het nieuwe jeugdstelsel in januari 2018. Kukenheim eiste dat niet alleen wordt gekeken naar de psychologische problemen van een kind, maar ook naar de sociale context. Zijn er schulden in het gezin? Hoe is het met huisvesting?



Totaalaanpak

Omdat problemen vaak samenklonteren, voerde Kukenheim een totaalaanpak in. In het oude jeugdstelsel gaf een psycholoog therapie aan een kind, in het nieuwe jeugdstelsel moet een hulpverlener in conclaaf met kind en ouder(s) om voor aanvang van het hulptraject toetsbare resultaten van die totaalaanpak op papier te zetten.



"De directe omgeving van het kind is heel belangrijk om de hulp voor het kind te laten slagen," zo verklaarde Kukenheim die werkwijze. In de praktijk blijken hulpverlener en gezin echter moeilijk tot overeenstemming te kunnen komen over het te verwachten resultaat, zo blijkt uit de analyse van de eerste zeven maanden van het nieuwe stelsel.



Wat ook tegenvalt: er zijn meer Amsterdamse kinderen doorverwezen naar de zware jeugdzorg dan de gemeente had beraamd. Het was juist de bedoeling dat meer kinderen in een vroeg stadium werden geholpen met lichte zorg van het Ouder- en Kindteam of het Samen Doen team, zodat de duurdere kinderpsychologen en -psychiaters niet aan het werk hoefden.



Personeelstekort

Ook het streven om kinderen binnen zes weken hulp te bieden blijkt vanwege een structureel personeelstekort niet haalbaar, zo schrijft Halsema.



Op de achtergrond speelt - uiteraard - een financiële kwestie: hoe veel mag en kan goede jeugdzorg kosten? Om te voorkomen dat kinderen vanwege financiële overwegingen de juiste hulp zouden mislopen, heeft Kukenheim bij de invoering van de nieuwe werkwijze de budgetplafonds laten varen. Cijfers tonen dat instellingen relatief meer kinderen behandelen dan vorig jaar.



Er volgt een analyse van de problemen en eventueel ook aanpassingen in de werkwijze, zo schrijft Halsema. Wethouder Kukenheim is met zorgverlof vanwege medische behandeling van haar kind, al kan ze deelnemen aan collegevergaderingen. Ze heeft de jeugdzorg tijdelijk overgedragen aan Marjolijn Moorman.