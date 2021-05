Nieuwe jachthaven Zeeburgereiland deze zomer open

Zeeburgereiland. De Nautix Marina komt rechtsonder te liggen. Beeld Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie

De nieuwe jachthaven, die de naam Nautix Marina heeft gekregen, komt direct naast de A10 te liggen, in Baaibuurt Oost op Zeeburgereiland. Een deel van de haven wordt ingericht als e-harbour. Vanaf juli kunnen mensen hier snel hun elektrische boot opladen, alvorens ze weer uitvaren richting de grachtengordel of het IJmeer.

De nieuwe haven vormt het hart van Nautix, het eerste nautische kwartier van Amsterdam. Komende jaren zullen verschillende watersportbedrijven zich rond de haven vestigen, waaronder bootdealer Holland Sport Boat Centre (HSBC). Ook worden uitbaters gezocht die invulling willen geven aan de 1400 beschikbare vierkante meters voor horeca.

Nautisch kwartier

Jaap Schippers is samen met ondernemer Stéphane Cohnen en investeringsbedrijf Successor uit Zeist initiatiefnemer van het nautische kwartier. Hij hoopt met Nautix een succesvol verzamelconcept op te zetten, vergelijkbaar met De Hallen en Club Atelier in West. “Wie zich straks wil vermaken op of aan het water, zal zéker naar Nautix komen.”

In 2023 moet het hele nautische kwartier gereed zijn.