Nieuwe internationale school in het 'Zandkasteel'

De school, AICS South East, komt in het 'Zandkasteel' aan het Bijlmerplein. Het monumentale pand is bekend als het hoofdkantoor van ING. De bank verhuist volgend jaar naar een nieuw kantoor.



De komende jaren verwacht Amsterdam meer leerlingen voor internationaal onderwijs. Er is nu een wachtlijst voor kinderen die in de stad wonen en graag naar een internationale school willen. Met de aankoop hoopt de gemeente de groeiende vraag op te vangen.



Eerst naar Oost

AICS South East biedt basis- en voortgezet onderwijs aan. De school start in september dit jaar in een tijdelijk pand in Oost en zal daarna naar Zuidoost verhuizen.



Naast de school komen in het Zandkasteel ook 340 woningen. De bouw daarvan begint als ING volledig naar het nieuwe hoofdkantoor is verhuisd.