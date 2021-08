Nieuwe inspectie brandveiligheid studentenflat op verzoek van Halsema

Burgemeester Femke Halsema komt in actie na zorgen van bewoners van de getroffen studentenflat. Beeld ANP

In de flat woedde vrijdagochtend vroeg een grote brand op de achtste etage. Vier mensen raakten gewond. De politie houdt rekening met brandstichting, die gericht lijkt op regenboogvlaggen in het gebouw aan de Krelis Louwenstraat. Eerder waren er al vergelijkbare incidenten. Sommige bewoners kregen na de brand nog een tegenvaller te verwerken: bij terugkeer in hun woning na de evacuatie bleken waardevolle spullen gestolen.

Regenboogvlaggen

De veiligheid in het pand heeft de hoogste prioriteit, zegt de woordvoerster van burgemeester Femke Halsema. “De brandweer heeft DUWO gevraagd om bewoners te informeren dat ze alle brandbare materialen uit de gangen en de publieke ruimten moeten halen. Dat gaat niet specifiek om regenboogvlaggen maar om alles wat brandbaar is, wat om redenen van brandveiligheid altijd uit gangen en openbare ruimten moet worden geweerd.”

Eerder op de dag kwam studentenhuisvester DUWO met het advies aan bewoners om regenboogvlaggen achter hun eigen ramen te hangen. Door ze niet meer in de openbare ruimte te plaatsen, zoals op deuren, moet worden voorkomen dat er opnieuw brand wordt gesticht in het gebouw. Dat verzoek roept verbijstering op in de lhbtq-gemeenschap en bij de politiek.

Volgens DUWO is na de brand een schouw gehouden in het gebouw door politie, brandweer, bouw- en woningtoezicht en de studentenhuisvester zelf. Daarbij is afgesproken dat het gebouw onder bepaalde voorwaarden kon worden vrijgegeven. :Een van die voorwaarden is dat gangen leeg zouden zijn en dat er ook geen brandbare materialen waaronder vlaggen aanwezig mochten zijn,” meldt DUWO op de website.

Vervangende woonruimte

De herstelwerkzaamheden in de flat zijn in volle gang. Het glas is inmiddels opgeruimd, de vluchtwegen vrijgemaakt van puin, kapotgeslagen deuren worden hersteld en sloten vervangen, aldus de studentenhuisvester. De meeste bewoners zijn terug naar huis en voor wie dat niet mogelijk is, wordt vervangende woonruimte gezocht. DUWO geeft aan in gesprek te willen met de bewoners om te horen hoe zij aankijken tegen de veiligheid.