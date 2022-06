Nieuwe initiatieven voor de Dappermarkt: ‘Verloedering is een groot woord, maar dat er iets moet gebeuren staat vast’

Het experimentele foodcourt op het Dapperplein: 'Om bezoekers uit Oost te trekken moet je geen bier- of hamtent neerzetten.' Beeld Dingena Mol

De Dappermarkt werd in 2007 nog uitgeroepen tot de beste markt van Nederland. De jury van de Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) prees de markt om zijn multiculturele karakter. Maar vijftien jaar na dato is de bezetting van de Dappermarkt laag geworden, zo staat te lezen in het ambtelijke stuk ‘Een nieuw ruimtelijk economisch perspectief voor de Dapperbuurt’ van de gemeente Amsterdam.

‘Te veel inwoners van Oost fietsen er te gemakkelijk aan voorbij. Vooral de jongeren en de mensen die wat meer verdienen,’ aldus het ambtelijke stuk. Stadsdeel Oost is zich er echter van bewust dat de markt ‘niet meer zal terugkeren naar de oude gloriedagen’.

Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter vindt dat de Dappermarkt nieuw leven ingeblazen moet worden. “Het ambacht van marktondernemer is tanende. Marktkoopmannen hebben vaak geen opvolger. Met dit experiment willen we zowel nieuwe marktlui als bezoekers aantrekken.”

Telefoonhoesjes

Uit recent onderzoek blijkt dat bewoners van de Watergraafsmeer liever naar de Albert Cuypmarkt gaan dan naar de Dappermarkt. “Op de Dappermarkt komen steeds meer kramen met tweedehandskleding en telefoonhoesjes die soms op tafels worden gekwakt. Wij zien graag dat arm en rijk komt. Dat doe je door bijvoorbeeld biologische kaasboeren, slagers, notenkramen en goede groenteboeren aan te trekken.”

Of de markt achteruitgaat? “Verloedering is een groot woord, maar dat er iets moet gebeuren staat vast,” zegt Pieter Rugaart die de karren en marktstallen verhuurt. “Nu staan er vooral kledingkramen op de markt, met vooral dameskleding.”

Doordeweeks telt de Dappermarkt 235 kramen. 70 procent van de marktlui verkoopt kleding, 30 procent verkoopt aardappelen, groenten en fruit, bloemen, vis of kip.

‘Megapotentie’

Evelyn Bethume van de CVAH staat er al dertig jaar met babykleding en cadeauartikelen. Zij zegt dat de Dappermarkt ‘megapotentie’ heeft. “Een Hollandse groenteboer, een prachtige broodkar met versgebakken brood, een kraam met tuinplanten en een slager zouden een welkome aanvulling zijn. De laatste marktslager is vertrokken naar Zaandam. De klanten vroegen steeds vaker om halalvlees, maar dat verkocht hij niet.”

De kramen met tweedehandskleding is Bethume een doorn in het oog. “Baggerbende noemen we dat. Op de Dappermarkt is het nu eenmaal vraag en aanbod. Met betere kwaliteit kleding trek je meteen een ander soort publiek.”

Maar de bezoekers zelf blijken helemaal geen behoefte te hebben aan een ander, diverser aanbod, zo blijkt bij rondvraag op de markt. Buurtbewoners Assia en Fatim zijn vanochtend met hun moeder naar de markt gekomen. “De Dappermarkt is gezellig. Ze hebben alles wat wij leuk vinden: stoffen, groentes, maïzenakoekjes en de beste broodjes döner,” zeggen Assia en Fatim.

Pitstop

In het midden van de markt is als experiment een ‘foodcourt’ ingericht met een patatkraam en een kraam met bara’s en bier. Het foodcourt, dat in oktober nogmaals als proef wordt georganiseerd, moet de gezelligheid bevorderen en de mensen langer op de markt houden. “Zie het als een pitstop. Na het eerste deel pak je lekker een bara en laad je je op voor het tweede deel van de markt,” zegt Roel Sardjoe van Bara & Beer.

De 68-jarige Cornelis bestelt er net een bara voor zichzelf en zijn moeder, ver in de 90. “Heerlijk zo’n Surinaams broodje met kip. Lekker pittig.”

Maar Fatim en Assia zullen daar niet snel gaan zitten. “De doelgroep van deze markt is bewoners uit Oost aantrekken. Dan moeten ze geen bier- of hamtent neerzetten. Wij eten alleen halal geslacht vlees.”

Aan de lange tafels zit Carla Smit uit Amstelveen met haar kleindochter Zoey van 3 voor wie ze een paar gympies heeft gekocht. Ze heeft zichzelf op een paar laarzen van 6 euro getrakteerd. “Ik hou van markten.”

Buurtbewoner Stijn en zijn partner Jet zijn tijdens een wandelingetje op de markt beland. “Ik hou niet zo van markten. Ik koop hier hooguit bloemen, en een enkele keer kip,” zegt Stijn. “Maar als het foodcourt lekkere eettentjes krijgt, dan zal ik hier vaker komen.”