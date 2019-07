Nieuwe huisvesting voor ongedocumenteerden in Noord en Oost

Ongedocumenteerden van We Are Here moesten andere woningen in Oost verlaten. Beeld anp

Dat heeft wethouder Rutger Groot Wassink (Asiel) besloten, schrijft hij dinsdag aan de gemeenteraad. De eerder aangewezen locaties aan het Overhoeksplein (Noord) en het Zaandammerplein (West) staan nog ter discussie. Over de ingebruikname van deze gebouwen door uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde migranten moet dit najaar een besluit genomen worden.

Sinds enige tijd werkt Groot Wassink aan de realisatie van vijfhonderd opvangplekken voor migranten die buiten de reguliere procedures vallen en anders op straat moeten slapen. Zes panden werden eerder dit voorjaar al aangewezen, de wethouder voegt daar nu dus twee locaties aan toe.

Vooral in de buurt rond de Beemsterstraat klonk veel verzet tegen de komst van de groep in een oud gebouw van zorginstelling Cordaan. Groot Wassink vermindert het aantal opvangplaatsen hier met 20 tot 40 bedden. Omdat het gaat om een speciale doelgroep die meer zorg nodig heeft, zal er 24 uur per dag begeleiding aanwezig zijn in het pand, belooft hij.

De locatie aan het Javaplantsoen moet gedeeld worden met het ROC TOP, dat het pand ook in gebruik heeft. Stadsdeel Oost ontraadde het gebruik van deze locatie, maar Groot Wassink wil er toch 24 mensen vestigen.