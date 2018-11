Nieuwe hoteltoren op Overamstel in gebruik

Om acht uur maandagochtend stond de eerste gast al bij Postillion voor

de deur. "Een Amerikaan, net op Schiphol geland. We hadden hem ietsje

later verwacht."



Postillion Amsterdam is het derde hotel dat in korte tijd op Overamstel

opengaat, naast QO van Intercontinental en de eerste Amsterdamse Van der Valk. Het Nederlandse Postillion richt zich daarbij vooral op bezoekers

aan de eigen zalencentra, die tot 70 procent van de hotelgasten zullen

gaan uitmaken. "In de congresmarkt is er gewoon heel veel vraag naar

faciliteiten waarbij kamers zijn inbegrepen," zegt directeur Erik-Jan

Ginjaar van Postillion.



Bouwput

Postillion opende al in 2016 het zalencentrum van het complex in de

'oudbouw' van de Kauwgomballenfabriek, met achttien zalen en een

capaciteit voor 1200 congresdeelnemers. "Achteraf gezien hadden we dat

iets later moeten doen," erkent Ginjaar. "We hebben er ons wat op

verkeken dat we lang bij een bouwput zaten."