Nieuwe hop-on hop-off bus biedt rondje stad over binnenring

Laten we ons realiseren dat mensen nu eenmaal naar Amsterdam komen Peter Duwel

De route om het centrum heen leidt langs de pontveren richting Noord en naar delen in Oost, Artis en het Westerpark.



"Hierdoor ziet de gast niet alleen de geijkte highlights langs de grachten, maar kunnen ook andere delen van de stad worden ontdekt. We rijden met de klok mee, dus het idee is dat mensen niet alleen rechts het centrum zien, maar ook links andere mooie delen van de stad."



Debat

Een groot deel van de Amsterdammers zijn kritisch over toeristenbussen. Enkele politieke partijen waren eerder deze week betrokken bij een nogal voorbarig 'uitzwaaimoment' voor hop-on hop-off touringcars.



De komende jaren lijkt die touringcar te verdwijnen uit de binnen­­stad, maar zover is het nog niet.



Toch is Duwel vol vertrouwen over zijn nieuwe dienst. "De emoties lopen soms hoog op in het debat over toerisme. Laten we ons realiseren dat mensen nu eenmaal naar Amsterdam komen. Ze komen niet voor een hop-on hop-off bus, dat is een middel dat je juist kunt inzetten om de drukte onder controle te krijgen."



Duwel wijst op het duurzame karakter van de elektrische bussen en het feit dat ze om de binnenstad heen rijden. "Er zijn partijen die punten willen scoren met het oog op de verkiezingen. Ik heb het gevoel dat de mensen die hier op de barricaden gaan om toeristenbussen tegen te houden, zélf in een buitenlandse stad ook in een hop-on hop-off bus gaan zitten."