Nieuwe hoofdofficier: 'Een Rolex om je pols, hoe kan dat?'

Allerlei Amsterdamse twintigers zitten in de gevangenis vanwege liquidaties, ook van leeftijdgenoten. Het hoofd van een 23-jarige jongen die waarschijnlijk zelf een liquidatie had gepleegd, lag op straat. Op Wittenburg werd een onschuldige stagiair van 17 jaar in een buurthuis geliquideerd.



Wat is meer te doen tegen dat excessieve geweld door jonge criminelen dan nu al gebeurt?

"Dat is een ingewikkeld vraagstuk. Waar we vroeger dachten dat het looppad van crimi­nelen via de high impact crimes liep (gewelddadige straatroven, overvallen), treffen we nu ook daders die zomaar ineens opdoemen.