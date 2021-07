Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan werelderfgoedlijst Unesco

Muiderslot, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Beeld ANP

Unesco vergaderde maandagmiddag over verschillende ‘genomineerden’ voor de status van Werelderfgoed. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie kwam er groen licht. Een felbegeerde plek op de Werelderfgoedlijst - die ontstond in de jaren 70 - betekent wereldwijde erkenning en heeft vaak een groot effect op het toerisme naar een gebied. De status biedt verder vooral veel extra bescherming. Ook zijn er fondsen beschikbaar voor onderhoud en reparatie.

De linie vormt samen met de Stelling van Amsterdam, die sinds 1996 op de lijst staat, de Hollandse Waterlinies. Op dit moment bestaat de lijst uit zo’n 1100 werelderfgoederen, waarvan elf Nederlandse. Omdat het comité vorig jaar niet kon samenkomen vanwege het coronavirus, zijn er nu twee weken uitgetrokken voor de vergadering in het Chinese Fuzhou. Van 16 tot en met 31 juli worden in totaal ruim vijftig nominaties besproken.

Militair verdedigingswerk

De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd in 1815 aangelegd en is het militaire verdedigingswerk dat Holland moest beschermen tegen de vijand uit het oosten door hele stukken land kniehoog onder water te zetten. De eigen soldaten lagen gelegerd in talrijke forten langs de linie die zich uitstrekte van Amsterdam tot in de Biesbosch. In 1880 volgde een uitbreiding met de Stelling van Amsterdam.

De 85 kilometer lange linie telt maar liefst 45 forten, 6 vestingen: Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem, Woudrichem en Nieuwersluis en twee kastelen: Slot Loevestein en Muiderslot. en 2 kastelen. Onder meer Fort Asperen, Bakkerskil en Vuren, het Geofort, Slot Loevestein en de vestingen Gorinchem en Woudrichem maken er deel van uit. De Waterlinies vormen een stelsel van sluizen, dijken, kanalen en gemalen, die Nederland beschermde tegen vijanden. Ook bood dit bescherming tegen hoogwater in de rivieren. Zulke waterwerken, die zo goed bewaard zijn gebleven, bestaan nergens anders ter wereld.

Drie nominaties

Het Werelderfgoedcomité van VN-organisatie Unesco plaatst de De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe ook op de werelderfgoedlijst. De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn in 1818 gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Doel hiervan was om arme paupers uit de grote steden een beter bestaan te geven op het platteland.

Er waren drie Nederlandse nominaties, ook de Romeinse Limes in het grensgebied van Nederland en Duitsland staan op de lijst van het Werelderfgoedcomité. Hierover wordt morgen een besluit genomen.