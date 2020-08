Nieuwe GVB-tram gaat gillend en krijsend door de bocht

Haar vulling danste bijna uit haar kiezen, zo doordringend was het geknars van de tram die tijdens een proefrit een rondje draaide op het Azartplein, pal bij Annegriet Wietsma voor de deur. “Het bleek de nieuwe tram te zijn, die bezig was met een proefrit. Gillend en krijsend ging de nieuwe 15G-tram door de keerlus. Het was echt vreselijk, een geluidsramp.”

Wietsma maakt er een opname van en besloot beneden de GVB-medewerkers aan te spreken. Ze was niet de enige: “Een aantal van mijn buren was ook al naar beneden gekomen om te kijken waar dat vreselijke geluid vandaan kwam. En ze wilden weten wat hieraan gaat worden gedaan: als dit straks de praktijk wordt, kan ik pas slapen als de laatste tram vanaf het beginpunt van lijn 7 is vertrokken.”

63 trams

Voor alle duidelijkheid: Wietsma is geen zeurpiet. De huidige Combino’s, die worden ingezet op lijn 7 en de draai moeten maken over het Azartplein, gaan ook al niet onopgemerkt voorbij. “Daar hadden we in de eerste jaren wel last van, maar tegenwoordig levert dat niet overdreven veel herrie meer op. Maar dit kán echt niet.”

De 15G, het nieuwe trammodel dat al een geruime tijd her en der in Amsterdam kan worden gespot in het wild, rijdt dezer weken proef op lijn 7. Het GVB heeft, in samenwerking met de Vervoerregio en de gemeente, 63 nieuwe trams aangekocht, met een optie op nog eens 60 stuks extra in de nabije toekomst.

Een woordvoerder van het GVB zegt dat het probleem met de keerlus op het Azartplein bekend is. “Samengevat zijn er twee zaken waaraan op dit moment wordt gewerkt. De aansturing van de smeerkast op de juiste positie, waarbij er een dun laagje olie wordt aangebracht op de wielen waardoor er minder wrijving is. En dan komt er ook nog wieldemping. Met deze maatregelen moet dit geluid snel tot het verleden behoren.”