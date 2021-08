Nieuwe grote strafzaak om plannen voor liquidaties Amsterdamse onderwereld: 13Maracane

Justitie bouwt wéér een grote strafzaak rond een beeldbepalende Amsterdamse criminele organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor het beramen van een forse reeks onderwereldmoorden. Kopstuk Houssine A. (40), ‘Hoes’, zou het aantal verdachten op tien kunnen brengen.

In het strafproces onder codenaam 13Maracane is Abdelhamid A. (32), alias ‘Kikker’ of ‘Bugs’, één van de hoofdverdachten. Hij wordt beschuldigd van het lidmaatschap van de moordbende en het aansturen van plannen om liefst zes Amsterdamse criminelen te liquideren.

Vele liquidatieplannen

De onlangs uit Spanje overgeleverde Jeffrey S. (31) is de tweede verdachte die nog vast zit voor dit dossier. Hij zou als lid van de criminele organisatie hebben meegewerkt aan het voorbereiden van het doodschieten van twee van die criminelen.

Zeven andere verdachten zijn in de aanloop naar de zaak op vrije voeten of zitten vanwege andere zaken al in de cel.



Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of de waarschijnlijk in Marokko verblijvende vermoede leider Houssine A. in de strafzaak zal worden meegenomen. Dat zou flinke vertraging kunnen opleveren vanwege de moeizame verhoudingen van Nederland met de Marokkaanse autoriteiten.

Houssine A.’s vermoede rechterhand Benaouf A. (37) zit een celstraf van 12 jaar uit vanwege de liquidatie van rivaal Najeb Bouhbouh in 2012 in Antwerpen. Zijn voorwaardelijke vrijlating na tweederde van zijn straf is geschrapt omdat hij een groep getrouwen had aangezet om hem eind 2017 met een helikopter uit de gevangenis in Roermond te takelen.

Vermoed leider Omar Lkhorf (31) van de groep zit al een levenslange gevangenisstraf uit vanwege liquidaties, en staat daarom niet opnieuw terecht.

Abdelhamid A. speelde volgens justitie als moordmakelaar een sleutelrol in de groep. Met name aan de hand van versleutelde onderlinge PGP-berichten (Pretty Good Privacy) stelt justitie dat hij lid was van de moordbende en de plannen (mee) voorbereidde voor de liquidaties van Naoufal F. (‘Noffel’), de broers Chahid en Chafik Yakhlaf (‘De Zusjes’), Samir Z. en Etous’ Belserang en David H.

Voorschot aan ‘tattookillers’

Voor die moordplannen zouden verschillende uitvoerders zijn geworven. Zij zouden variërende rollen hebben gespeeld: van het leveren van valse kentekenplaten voor te gebruiken (vlucht)auto’s of het plakken van peilbakens onder een auto van doelwitten of ze observeren, tot het leveren van kalasjnikovs (verdachte Duncan de K. zou over liefst 34 aanvalsgeweren hebben beschikt).

Voor de moorden op de twee laatstgenoemde criminelen zou 75.000 euro zijn voorgeschoten aan de ‘tattookillers’ uit de regio Rotterdam – in onderlinge berichten aangeduid als ‘die tattoos’.

Van al die doelwitten is alleen Chahid Yakhlaf uiteindelijk geliquideerd. Broer Chafik, die naast hem in de auto zat op Oudjaarsdag 2015, overleefde de moordaanslag.

Etou’s Belserang, leider van motorbende Satudarah, stierf onlangs een natuurlijke dood.

Abdelhamid A. en Jeffrey S. kwamen ook al in beeld in onderzoeken naar andere liquidaties in Amsterdam, respectievelijk de moorden op Rida Bennajem (op 16 maart 2013 in Slotervaart) en Derkaoui ‘Pirki’ van der Meijden (in augustus 2014 in Zeeburg). Voor die zaken worden ze vooralsnog niet vervolgd bij gebrek aan bewijs.

600.000 berichten

Basis onder de liquidatiezaak zijn 600.000 versleutelde berichten, waarvan ongeveer een vijfde relevant lijkt voor het bewijs.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van de afwezige Abdelhamid A. vroeg de rechtbank maandag om zijn vrijlating, omdat hij nu een half jaar vast zit sinds hij met een vals paspoort was gearresteerd in Amsterdam-West – waar hij zich na een jarenlange vlucht kennelijk veilig waande.

Volgens de raadsman kan justitie niet hard maken dat A. een aan hem toegerekende PGP-Blackberry gebruikte en ‘kon wikken en beschikken’ over levens, zoals justitie stelt. Bovendien ontving die Blackberry volgens Kuijpers voornamelijk berichten en is onduidelijk of daar vervolgens iets mee is gebeurd. De rechtbank verwierp Kuijpers’ verzoek.

Jeffrey S., die onlangs door Spanje aan Nederland is overgeleverd, moet van de rechtbank eveneens in de cel blijven.

Op 17 november is een nieuwe zitting in de zaak.