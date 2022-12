Nieuwe gokkers raken makkelijk in de problemen: ‘In de klas zijn nu nog maar een paar kinderen die níét gokken’

Online gokken is nu ruim een jaar legaal en er zijn al 1,3 miljoen accounts aangemaakt. Gemiddeld verliezen de gebruikers maandelijks 153 euro per account. Beeld Getty Images

Het is een optelsom van verschillende ontwikkelingen die maken dat het gokken nog meer binnen handbereik is dan een paar jaar geleden, zegt Frank Woltinge, van huis uit psycholoog, van het Amsterdamse expertisecentrum voor gokverslaving Slicks. Hij somt op: sinds 1 oktober 2021 is het online gokken in Nederland legaal voor aanbieders met een vergunning. Maar ook online games bieden vaker gokelementen in hun spellen, er zijn reclames die op een jonge doelgroep zijn gericht en er is veel meer en diverser aanbod vanuit de kansspelindustrie. “In Amsterdam heb je daarbij ook nog de casino’s en gokhallen. Dit is een risico voor de volksgezondheid.”

Donderdag houdt Slicks samen met Cliëntenbelang en de gemeente het Amsterdam Gambling & Awareness Congres. Om verslavingen te voorkomen legt de overheid gokaanbieders weliswaar een zorgplicht op, maar hoe dit preventiebeleid wordt ingevuld mogen ze voor een groot deel zelf invullen, zegt Woltinge. Verslavingsklinieken, waaronder Jellinek, waarschuwden al eerder dat de branche onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om problematisch gokken te voorkomen. Uit onderzoek van onderzoeksplatform Pointer bleek in mei al dat online gokkers tienduizenden euro’s kunnen verliezen zonder dat de gokaanbieders ingrijpen.

Perverse prikkel

Woltinge: “Zolang die vrijheid er is zullen de gokbedrijven de grootst mogelijke ruimte innemen om nieuwe klanten aan te trekken en te behouden.” Waar ook een perverse prikkel in zit, zegt Woltinge, is dat mensen met problematisch gokgedrag juist de lucratiefste klanten zijn voor een gokaanbieder. “Er wordt gezegd: nu moeten héél veel mensen een beetje gaan gokken. Ik denk dan: dat kan niet uit. Bovendien is er altijd een groep die wél verslaafd raakt of in andere problemen komt. Goktechnologie is zo ontwikkeld dat mensen zo lang mogelijk door gokken. Verslaving is daar een logisch gevolg van.”

Het online gokken is nu ruim een jaar legaal en er zijn nu al 1,3 miljoen accounts aangemaakt. Gemiddeld verliezen de gebruikers maandelijks 153 euro per account. Actuele cijfers ontbreken, maar volgens schattingen is circa vijf procent van de gokkers een problematische gokker.

Met Slicks werkte GroenLinks aan een initiatiefvoorstel dat woensdag wordt ingediend. GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen vindt dat het gokken een plek moet krijgen in het publieke gezondheidsbeleid, net als drugs, roken en alcohol. De gemeente zou dan actief met andere partijen aan preventie moeten gaan werken. “Als er meer kennis op dit vlak is – bijvoorbeeld bij de Buurtteams en schuldhulpverleners – dan komt er meer alertheid en kan er sneller worden ingegrepen.”

Reclame

De Kansspelautoriteit moet geregeld optreden omdat gokaanbieders over hun grenzen gaan. Onlangs tikte de autoriteit BetCity en Toto Online op de vingers omdat ze tegen de regels in adverteerden op een website voor voetbalpools. Ook kreeg de Toto in november een boete van 400.000 euro, omdat het reclame naar jongvolwassenen had gestuurd.

Het gebruik van BN’ers in gokreclames is al verboden en vanaf 1 januari mogen online gokaanbieders helemaal geen reclame meer maken op televisie, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes. Woltinge: “Voor mijn gevoel wordt er nu met nieuw beleid rondom het online gokken geëxperimenteerd en in de tussentijd wordt er aan de knoppen gedraaid, maar kunnen wel heel veel nieuwe gokkers in de problemen raken.”

Edwin Groothuis wil met zijn verhaal mensen waarschuwen voor gokverslaving. 'Als ik er één iemand mee help, dan is dat het al waard.' Beeld Jurre Rompa