Nieuwe getuige Staatsliedenbuurt roept meer vragen op

Het is een cruciale verklaring in het strafdossier over de liquidaties in de Staatsliedenbuurt op 29 december 2012 en dús is die al jaren onderwerp van hoog oplopend dispuut.



De verklaring van het primaire doelwit van de wildewestschietpartij, Benaouf A., dat hij verdachte Anouar 'Popeye' B. heeft herkend in de Audi RS4 van waaruit hij in de Van Rappardstraat onder vuur was genomen.



In de eerste ronde van het proces in de rechtbank is daar veel over gediscussieerd. Er zijn getuigen verhoord die zeggen dat Benaouf hen een foto van Anouar B. had gevraagd opdat hij de juiste verdachte kon aanwijzen (ergo: hij kon dat niet op eigen kracht).



Schouw

Voor een (statische) 'schouw' en een (dynamische) reconstructie gingen rechters 's avonds op locatie kijken of zo'n herkenning überhaupt mogelijk is in het donker in en de paniek van die avond, et cetera.



De afgelopen weken en maanden, in de aanloop naar het hoger beroep waarin Anouar B. en zijn medeverdachte Adil 'Kinker' A. hun levenslange celstraffen aanvechten, werd die sleutelverklaring onderwerp van een ware informatieoorlog.



In mails aan misdaadjournalisten, publicaties op internet en vanuit Anouar B.'s buurt Bos en Lommer kwam een gestage stroom berichten met de strekking dat Benaouf A. aan bijvoorbeeld medegedetineerden heeft toegegeven dat hij heeft gelogen dat hij Anouar B. heeft herkend.



Zo'n bewering deed ook een onbekende die inmiddels als 'anonieme bedreigde getuige' tot het hoger beroep is toegelaten.



Leugenachtige verklaringen

Vanuit de andere kant, het kamp van Benaouf A., kwamen tegenovergestelde verklaringen. Juist Anouar B. en diens entourage zouden getuigen tot leugenachtige verklaringen hebben aangezet.



Op de eerste procesdag in het hoger beroep was de voor betrokkenheid bij moord veroordeelde Kroaat Goran K. komen vertellen dat hem vanuit de hoek van Anouar B. tot twee ton euro was geboden om te liegen dat Benaouf hem had opgebiecht dat hij Anouar B., alias 'Popeye', helemáál niet had herkend. Hij had dat afgeslagen en Benaouf A. in (onderschepte) brieven gewaarschuwd.



Woensdag kwam Mohamed H. (28), zelf onder meer verdacht van een liquidatie in opdracht van getrouwen van Benaouf A., in zijn eigen zaak met de mededeling dat het hem dwars zit dat verdachten in de Staatsliedenbuurtzaak levenslang dreigen te krijgen op grond van Benaoufs leugens.



Hij werd prompt als getuige opgeroepen en kwam vrijdagmiddag vertellen dat hij in 2015 de cel naast die van Benaouf A. had gezeten. Ze kregen een vertrouwensband en op een dag zou A. ook hem hebben verteld dat hij heeft gelogen dat hij 'Popeye' in die Audi had herkend.



Kinker

Benaouf zou hebben gezegd achteraf te hebben gehoord dat 'Popeye' en diens eveneens tot levenslang veroordeelde medeverdachte 'Kinker' spullen hadden geleverd voor de wildwestschietpartij die twee vrienden van Benaouf fataal werd.



Hij zou hebben gezegd dat hij Popeye van die rol in die Audi had beschuldigd opdat die dan misschien na zijn arrestatie namen van de werkelijke daders zou noemen.

Ene Jalal L. zou bij Benaoufs bekentenis op de luchtplaats hebben gestaan.



Daarom roept het gerechtshof nu ook deze Jalal én Benaouf A. voor maandag op als getuigen. De recherche moet Jalal zien te vinden.



Wel klonk voorzitter Hanna Verhoeff van het hof enigszins sceptisch aan het eind van het verhoor van Mohamed H. - die jaren zweeg. "Is u geld geboden om deze verklaring af te leggen?" Nee, zei H. "Bent u bedreigd?" Nee. "U maakt zich slechts zorgen om het recht en de rechtsstaat?" Ja.



Of het maandag zal komen tot het requisitoir, is ongewis.