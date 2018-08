Nieuwe getuige: 'Sjonny W. vertelde waar hij Sabrina verborg'

De getuige is een 48-jarige man die met W. in de gevangenis zat. Hij was gedetineerd in afwachting van uitlevering aan Noorwegen vanwege een drugsdelict, al werd hij in het verleden ook voor ernstiger misdrijven veroordeeld.



De man vertelde de politie dat W. hem in de gevangenis zei dat hij het lichaam van Oosterbeek liet verdwijnen in de Gaasp, het riviertje op de grens van de Bijlmer met Driemond. De man zou de politie ook de schets van de mogelijke vindplaats hebben gegeven.



De 30-jarige Sabrina Oosterbeek wordt sinds maart vorig jaar vermist. In de nacht van haar verdwijning had de verslaafde vrouw contact met W. Justitie denkt dat Sjonny W. haar heeft vermoord.



Huisschilder

Sjonny W., een huisschilder uit Amsterdam-Zuidoost die 's nachts veel drugs gebruikte en met verslaafde prostituees omging, wordt ook verdacht van de moorden op de Roemeense Mirela Mos (2004) en de Groningse Monique Roossien (2003), wier lichamen in Amsterdam werden gevonden.