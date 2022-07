Nieuwe generatie kunstgras wordt inderdaad veel minder heet, blijkt uit Amsterdams experiment

Beeld ANP

Voetbal- en hockeyvelden in Amsterdam zijn steeds vaker van kunstgras omdat ze veel vaker bespeelbaar zijn en lagere onderhoudskosten hebben dan velden van gewoon gras. Nadeel is dat het ronduit onaangenaam wordt op zo’n veld zodra het zomers wordt. Omdat het kunstgras warmte vasthoudt, wordt sporten al snel een uitputtingsslag.

Daarom zijn er ook kunstgrasvelden ontwikkeld met een ondergronds waterreservoir. Daar wordt regenwater opgevangen, waardoor het veld meteen beter bestand is tegen de stortbuien die vaker voorkomen vanwege klimaatverandering. Bijkomend voordeel is dat er meer water verdampt als de felle zon erop staat, wat verkoeling geeft in de zomer.

Tot zover de theorie. Dit type kunstgras werd de afgelopen drie jaar door onderzoekers van KWR, Urban Roofscapes en de gemeente uitgeprobeerd bij voetbalvereniging VVA/Spartaan in West en op het Marineterrein. De vroegere legerbasis bij Kattenburg wordt gebruikt als laboratorium voor experimenten die het leven in de stad ten goede komen.

Onovertroffen: echt gras

Met vier testveldjes vol sensoren bleek daar dat de verwachte verkoeling inderdaad geboden werd. Op het traditionele kunstgras liep de temperatuur op een van de heetste dagen van 2020 op naar ruim 62 graden, meldt het Marineterrein. Het nieuwerwetse kunstgras met ondergrondse waterlaag had op diezelfde dag een oppervlaktetemperatuur van 37 graden.

Daarmee werd dit nieuwe kunstgras altijd nog warmer dan echt gras. Zoals de onderzoekers twee jaar terug al hadden voorspeld, is de verdamping en de koeling die uitgaat van natuurlijk gras onovertroffen. Een meevaller was dat de temperatuur op het nieuwe kunstgras die extreem warme dag in 2020 maar twee graden hoger was dan op het natuurgras.

Een ander voordeel is dat het nieuwe kunstgras regenwater vasthoudt, waardoor het riool niet extra wordt belast tijdens hoosbuien. Ook dat bleek een succes bij dit experiment. Het nieuwerwetse kunstgras hield in de zomer van 2020 83 procent van de totale neerslag vast, terwijl dat bij het gewone kunstgras maar 13 procent was.