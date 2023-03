Nieuwe geluidsschermen langs A10-Noord zijn er misschien pas in 2026

Door achterstallig onderhoud zijn de geluidswanden langs de A10 Noord veel lager dan ze horen te zijn. Beeld Dingena Mol

“Ze hebben ons gezegd dat ze de uitvoering naar voren konden halen, naar 2024. Maar als je nu de planning op de bewonersbijeenkomst zag, dan is het eind 2025 en misschien wel in 2026 af. Dat is natuurlijk zwaar teleurstellend voor ons,” zegt Henk Truijens. Hij woont in de Buikslotermeer langs de A10-Noord en richtte met buurtbewoners het platform Geluidsschermen op, waar hij ook namens spreekt.

Sinds de geluidsschermen in augustus gedeeltelijk verlaagd zijn nadat ze door enkele stormen beschadigd raakten, hebben duizenden bewoners met extra lawaai te maken.

“Niemand had dit verwacht,” zegt Silke Tijkotte, die namens D66 in Noord in de stadsdeelcommissie zit. “De planning is nu dat ze starten medio 2024, dat kan nog uiterlijk september 2024 zijn. En de werkzaamheden duren tien tot achttien maanden. In het ergste geval zijn ze dus in 2026 klaar.”

Stukje wensdenken

Een woordvoerder van RWS snapt het onbegrip, maar noemt het ‘ook een stukje wensdenken’ van de bewoners. “We hebben laatst gecommuniceerd dat we proberen de procedure te versnellen en starten in 2024,” zegt hij. “En dan gaat het erom hoe lang we bezig zijn. Dat ligt aan de aannemer, hebben we woensdagavond uitgelegd. Het kan tussen de tien en achttien maanden duren en dan kom je inderdaad misschien wel eind 2025 uit. We willen wel sneller, maar we kunnen niet sneller bouwen dan snel.”

Tijkotte wijst ook op een publicatie in de Staatscourant. Daarin werd de ontheffing gepubliceerd die RWS van de staatssecretaris heeft gekregen om de geluidsniveau’s tijdelijk te mogen overschrijden in 2023 en 2024. In die ontheffing staat dat de verwachte realisatie van de schermen drie maanden is en geen tien tot achttien maanden.

De woordvoerder van RWS erkent dat dat een fout is en betreurt die. “De officiële ontheffing is gepubliceerd en daarin wordt iets over de planning gezegd en dat klopt niet. Er staat dat we in drie maanden de schermen vervangen zouden hebben, maar dat kan helemaal niet. Dat is met verschillende afdelingen misgegaan.”

Langere doorlooptijd

Door de langere doorlooptijd, roeren omwonenden zich nu weer. Velen willen bezwaar gaan indienen tegen de ontheffing. “Wij gaan dat zeker doen,” zegt Truijens, en ook anderen zeggen dit plan te hebben. “We hopen daarmee te bereiken dat ze naast stiller asfalt ook de maximumsnelheid verlagen naar 80 km per uur, zodat we minder geluidsoverlast ervaren.” De woordvoerder van RWS zegt dat ze bewoners ook ‘aanmoedigen’ om dat te doen. “Er is nog steeds veel onvrede dat de staatssecretaris de maximumsnelheid niet heeft verlaagd.”

Toch wil Truijens niet alleen maar negatief zijn en met een positieve noot afsluiten. “De nieuwe geluidsschermen die gepresenteerd werden zijn prima. De binnen- en buitenrand zal begroeid zijn. Daar kunnen we alleen maar positief over zijn.”

