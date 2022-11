Nieuwe gedenkplaat herinnert Amsterdam aan verloren volksbuurt Vlooienburg

De oude Waterloopleinbuurt: een levendige wijk vol starters. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Van volksbuurt Vlooienburg is in Amsterdam bijna geen spoor te ontdekken. Drie gangen in de Stopera zijn vernoemd naar straten uit de oude wijk, en voor de deur van het stadhuis ligt een monument voor de honderd kinderen en drie verzorgers van jongensweeshuis Megadlé Jethomim, die in de oorlog werden weggevoerd en vermoord in Sobibor. “Het zijn kleine, bijna onzichtbare sporen van een rijke geschiedenis,” zegt historicus Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de UvA. “Vlooienburg was de kraamkamer van Joods Amsterdam. Daar is nauwelijks nog iets van terug te vinden.”

Daar komt dinsdag − een beetje − verandering in met de onthulling van een gedenksteen bij de Stopera. Het initiatief voor de plaquette met opschrift werd genomen door wijkraadsleden Gonny van Oudenallen en Anita Mizrahi, van wijkcentrum d’Oude Stadt. “We hebben het werk voortgezet dat bijna dertig jaar geleden is begonnen,” vertelt Van Oudenallen. “Er zijn verschillende pogingen ondernomen om iets van een gedenkteken te realiseren. Dat lukte nooit. Nu de Stopera zijn 35ste verjaardag viert, was er plotseling ruimte om ook naar de geschiedenis van deze plek te kijken.”

Een bijzondere en belangrijke geschiedenis, stelt Wallet. “De Stopera is letterlijk gebouwd op de ruïnes van de Joodse buurt. Vlooienburg speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad. Vanaf de aanleg van het eiland tegen het einde van de zestiende eeuw was het een plek voor nieuwkomers: vluchtelingen uit Duitsland, Portugese kooplieden, Hoogduitse Joden en Asjkenazische Joden. Maar het was ook de buurt waar de eerste zwarte gemeenschap van Amsterdam zich vestigde. Vlooienburg was nooit een exclusief Joodse buurt. De bevolking was gemengd.”

Typische volksbuurt

Vlooienburg was een levendige buurt vol starters. Wallet: “Zodra bewoners het zich konden permitteren, verhuisden zij naar de zogenoemde Joodse grachten: de Nieuwe Herengracht, de Nieuwe Prinsengracht en de Nieuwe Keizersgracht. De armen bleven achter op Vlooienburg. Het was ook een typische volksbuurt, zeker na de concentratie van de straathandel op het Waterlooplein. Dat werd het centrum van het volkse deel van Joods Amsterdam. Het Jonas Daniël Meijerplein was het nette plein, daar stonden de synagoges.”

Het is verleidelijk het verleden te romantiseren. Op Vlooienburg was ook de ellende groot. Grote gezinnen woonden onder erbarmelijke omstandigheden in kleine woningen en kelders. Al voor de oorlog waren er plannen om de buurt af te breken, vertelt Wallet. “Het aangrenzende eiland Uilenburg is in die periode gerenoveerd. Ook daar werden complete huizenblokken gesloopt om betere leefomstandigheden te creëren. Het besef groeide bij het stadsbestuur dat het zo niet langer kon.”

In de oorlog werd Vlooienburg het mikpunt van de bezetter. Knokploegen van de NSB trokken naar het Waterlooplein om Joodse kooplieden te molesteren. Bij een vechtpartij in februari 1941 kwam nationaalsocialist Hendrik Koot om het leven. De Duitsers reageerden nog dezelfde maand met de eerste razzia’s, en die leidden weer tot de Februaristaking. Uiteindelijk werden bijna alle Joodse bewoners afgevoerd naar werkkampen en vernietigingskampen. Vlooienburg veranderde in een verlaten buurt vol krotten.

Streep door verleden

Dat laatste effende na de oorlog de weg voor het afbreken van de buurt. In 1954 gaf het stadsbestuur groen licht voor de bouw van een stadhuis op Vlooienburg, in 1982 begonnen de werkzaamheden. Wallet: “Achteraf is het makkelijk oordelen over het gemak waarmee indertijd een streep door het verleden werd gehaald, maar het was een andere tijd. Alles stond in het teken van vernieuwing. Amsterdam moest mee in de vaart der volkeren. Er is nu veel meer aandacht voor behoud van het verleden. Het zou nu ongetwijfeld anders worden aangepakt.”

De plaquette die dinsdag wordt onthuld is wat dat betreft een kleine pleister op de wonde. Het gedenkteken wordt symbolisch onthuld, vertelt Gonny van Oudenallen, door een laagje zand van de steen met opschrift weg te vegen. “De geschiedenis onder de Stopera moet worden verteld. Er komt een QR-code bij de plaquette waarmee een hoop informatie kan worden gevonden over de historie van de buurt. Zo hopen we de herinnering aan Vlooienburg ook voor toekomstige generaties Amsterdammers levend te houden.”