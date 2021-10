Nieuwe gaper voor drogisterij na vermeend racisme: ‘Ik zie het niet als zwichten voor druk’

Kunstenaar Adriaan Rees maakt de nieuwe gaper voor drogisterij Het Heertje. Beeld Peter van Nieuwendijk

De nieuwe gaper is een fantasieportret dat een androgyne uitstraling moet hebben, zo stelt de Amsterdamse kunstenaar Adriaan Rees. Op de tong van de gaper ligt een grote pil, verder verwijzen verschillende objecten rond de gaper naar de artikelen die in een drogisterij te koop zijn, zoals scheerkwasten, lippenstift, deodorant en potten crème.

Harry Piet, eigenaar van 't Heertje, is zeer te spreken over de nieuwe gaper boven zijn winkelruit. “Het is fascinerend hoeveel karakter er inzit,” zegt Piet, die het betreurt dat de zwarte gaper moest verdwijnen na een tweet van Sylvia Witteman. Het was de directe aanleiding tot veel commotie over vermeend racisme.

‘Subtiel protest’

"Hoewel een gaper niet van doen heeft met racisme, mag het nooit aanleiding worden voor polarisatie in zeer gevoelige materie,” zegt Piet. “Dat we die gaper eraf moesten halen was natuurlijk heel zuur, maar ik zie dat niet als zwichten voor druk. Het is meebewegen op het emotionele ritme van de stad.”

Volgens Piet verbeeldt het nieuwe beeld de onmacht die hij ruim een jaar geleden voelde toen de oude gaper werd verwijderd. “Het is een soort van subtiel protest. En toch representeert de zeggingskracht van dit beeld op een hele verfrissende manier nog steeds de drogisterijbranche.”

Op 14 oktober zal het nieuwe beeld boven de pui van drogisterij Het Heertje onthuld worden.