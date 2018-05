Nieuwe fractievoorzitters voor PvdA, GroenLinks en SP

Zij worden naar voren geschoven door hun partijen, omdat de lijsttrekkers woensdag worden benoemd tot wethouder. Bij GroenLinks is dat Rutger Groot Wassink (Werk en Inkomen), bij de PvdA Marjolein Moorman (Onderwijs) en bij de SP Laurens Ivens (Wonen).



Bij D66, de vierde coalitiepartij, zal Reinier van Dantzig de fractie blijven aanvoeren. Hij is de enige lijsttrekker die geen wethouder wordt.



Trainer en adviseur

Sofyan Mbarki werd maandag door de PvdA aangewezen. Hij was de nummer twee op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen, achter Moorman, die bijna zes jaar fractievoorzitter is geweest. "Deze eer komt sneller dan ik had voorzien," aldus Mbarki. "Maar ik ben er klaar voor."



De 33-jarige Mbarki kwam in 2014 in de gemeenteraad als woordvoerder Jeugd, Veiligheid, Burgerschap en Diversiteit. Daarnaast is hij trainer en adviseur in het onderwijs, lid van de Onderwijsraad en lid van de raad van advies van de Politieacademie.



SP en GL

De SP zal Erik Flentge naar voren schuiven als fractievoorzitter, zo blijkt uit de ontslagbrief die Ivens heeft ingediend als raadslid. Flentge zit vier jaar in de raad en is daarnaast fractiemedewerker in Den Haag.



De Amsterdamse fractie moet hem nog wel officieel benoemen.



Bij GroenLinks is Femke Roosma de voornaamste kandidaat, de nummer twee op de lijst. Roosma was de afgelopen vier jaar al vice-fractievoorzitter. De fractie besluit volgende week.



Woensdag zal de gemeenteraad debatteren over het nieuwe coalitie­akkoord. Daarna volgt de benoeming.