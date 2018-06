Nieuwe foto's Taghi en Razzouki leveren al tien tips op

Op Nederlands foto's van de onder criminelen populaire Platinum Lounge in Utrecht-Overvecht van de familie Razzouki - dat inmiddels is gesloten door de gemeente. De glazen gevel is met een spuitbus bespoten: 'Los Pepes, war' staat er.



Dat verwijst naar een groep van Amsterdamse, Utrechtse en Rotterdamse criminelen die gezamenlijk de jacht zouden hebben geopend op Taghi en zijn groep - die al jaren voor grof geweld en grote onrust zorgt en achter een reeks liquidaties in Utrecht en Amsterdam zou zitten.



Los Pepes verwijst waarschijnlijk naar de geuzennaam van vijanden van Pablo Escobar die begin jaren negentig enige tijd tegen de leider van het Colombiaanse Medellín-kartel streden.



Het speciale team van de recherche is al een tijd zeer intensief op zoek naar Taghi en Razzouki, die sinds 27 maart op de Nationale Opsporingslijst staan en internationaal staan gesignaleerd. Bij de politie komen vele tips binnen over hun verblijfplaats, over verscheidene landen, en in het criminele milieu gaan volop verhalen, maar een concreet spoor ontbreekt.



Voor de gouden tip is 25.000 euro uitgeloofd.



