Nieuwe fietsroute naar Zaandam onzeker door verdubbeling kosten

Noorder IJplas in Noord. Beeld Eva Plevier

Al jaren werken gemeente Amsterdam en Zaanstad samen aan een nieuwe Dam tot Dam fietsroute. De route langs het Noordzeekanaal en de Noorder IJplas zou een ontbrekende schakel vormen in het fietsnetwerk door Amsterdam-Noord, compleet met een beweegbare brug over Zijkanaal H op de grens tussen beide gemeenten.

De nieuwe fietsroute moest het groen rond de Noorder IJplas verbinden met de dichtbevolkte wijken daaromheen. Verder zou het pad de opmaat vormen voor het stadspark dat hier moet komen voor het nieuwe Amsterdamse stadsdeel Haven-Stad en de wijk met 9000 woningen die Zaanstad bouwt op bedrijventerrein Achtersluispolder.

Nog maar een jaar geleden stelden beide gemeenten samen een begroting op voor de fietsroute die in totaal 9,4 miljoen euro mocht kosten. Amsterdam zou daarvan bijna 2,5 miljoen euro betalen. Vorige week bleek opeens dat de kosten circa 9 miljoen euro hoger worden geschat. Door inflatie vanwege onder meer gestegen materiaal- en personeelskosten en de technische uitwerking van het ontwerp bleek dat de begroting ver tekort schoot.

Alternatieven

De komende maanden lopen Amsterdam en Zaanstad nog eens alle mogelijkheden na om te snijden in de kosten. Daarbij wordt gekeken naar alternatieven voor de brug over het Zijkanaal H, maar ook een andere route die dit kanaal niet kruist is een optie. Zelfs het geheel of tijdelijk stopzetten van het project ligt op tafel.

De bewoners van de 62 woonboten in het Zijkanaal H zijn niet bepaald enthousiast over de brug en de fietsroute. Tegenover de woonboten, aan de overkant van de Noorder IJplas langs de A10 en de A8, staan ook nog drie tot vijf windturbines gepland.